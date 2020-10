El ministro de Economía Martín Guzmán, acompañado por el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y sus pares de Agroindustria y Desarrollo Productivo, formuló una serie de anuncios para promover la producción y exportación, en un marco de escasez de dólares que a su vez llevó al gobierno a mayores restricciones en el cepo.

Entre los anuncios está una baja de las retenciones a la industria, sector automotriz, soja y derivados como aceite y biodiesel y minería.

Además el Banco Central anunció por separado pero en simultáneo que implica una armonización de la tasa de interés para construir "una tasa de referencia", remarcó Guzmán.

"Por primera vez - siguió . en nuestro periodo el ministerio de Economía y Finanzas licita un instrumentos de pesos atado al valor del dólar", Se trata de la modalidad "dolar link" de modo de asegurarse que "va a mantener su valor". "Apuntamos a que haya un mayor rendimiento en pesos, positivos en términos reales, a tasas sostenibles", sostuvo.

Medidas:

- Envío de proyecto que desgravará de bienes personales a los bienes activos en pesos, como por ejemplo las obligaciones negociables

- Derechos de exportación y reintegros

Bienes industriales, exceptuando el sector automotriz, baja al 0

Insumos industriles, baja al 3%

En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur.

Se sube el piso de reintregros para los bienes finales industriales al 7% y para insumos elaborados industriales al 5%

Sector minero, exportación de metales al 8% - viene de 12%-

Sector agroindustrial: Se crea el programa de compensación y estímulo para pequeños productores de granos y soja

- por lo que queda del año habrá un esquema transitorio para el complejo sojero, con reducciones de las alicuotas para granos de soja del 33% al 30% en octubre, creciendo a 31,5 en noviembre, 32% en diciembre y al 33% en enero de 2021. - reducciones para aceite de soja crudo, refinado, envasado, pelets, etc., entre el 27% y 28% y convergiendo al 30 o 31 en enero. - Biodiesel, se reduce al 26% convergiendo al 29% en enero

- Industria de la construcción - vivienda: Envían al congreso dos proyectos para fomentar la construcción de nueva vivenda y mejorar la cobertura del sistema de crédito hipotecario

Bienes Personales: Exención durante tres años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones.

Impuesto a las Ganancias: Se difiere el pago del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las Transferencias de Inmuebles correspondiente al aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra.

- Se crea fondo fiduciario para darle sustentabilidad al crédito hipotecario

Financiamiento: El fondo será autosustentable, se financia con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota del crédito.

El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el Crédito Hipotecario Bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos.

- Lanzamiento de planes exportadores y generar ahorro de divisas: Para sectores específicos con potencial exportador y con posibilidades de sustituir importaciones que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre los sectores se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto industrial, textil, calzado, minería y metalmecánica.

- PARÁMETROS ALCANZADOS POR LA SEGMENTACIÓN

1-Productores inscriptos en el SISA que hayan facturado por todo concepto en el año calendario 2019 hasta la suma de $ 20.000.000,00

2- Se dividió a las zonas en dos, a saber:

Pampeana: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Extra pampeana: Resto del país donde se produce soja.

3- Se dividió a los productores en base a la cantidad de hectáreas sembradas o informadas al SISA, a saber:

Desde 0 hasta 100 has.

Desde 101 hasta 200 has.

Desde 201 hasta 300 has.

Desde 301 hasta 400 has.

5- Recursos a distribuir en pesos $12.000.000.000,00

6- Precio Soja: 315 u$/ton

7- Valor u$s 70 $/u$

8- Cantidad de Productores a compensar 41.293

9- Cantidad estimadas de tn a compensar 10.000.000,00

10- Tope a pagar tn por ha sembrada EP 2,5

11- Tope a pagar tn por ha sembrada P 2,9