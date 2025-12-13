Va cerrándose de a poco el intenso año político - que incluyó las elecciones legislativas - y es hora de reuniones, reencuentros y despedidas. Sergio Massa, exministro de Economía y líder del Frente Renovador, encabezó un encuentro este viernes con presencia total de intendentes, diputados nacionales y provinciales y senadores del espacio en la provincia de Buenos Aires.

Allí también participó el ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci, el único alfil del massismo en el gabinete de Axel Kicillof.

Según dejaron trascender desde el FR, el encuentro fue en General Las Heras, donde se llevó adelante una evaluación de la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo de este año.

La reunión sirvió también para poner sobre la mesa los desafíos del espacio hacia 2026. Además, los dirigentes compartieron un momento de encuentro por ser el cumpleaños del intendente anfitrión, Javier Osuna, quien fue designado nuevo director del Banco Provincia dando lugar a una transición en el municipio donde será reemplazado por Juan Cerezo.

Al cierre, se hizo una despedida de aquellos intendentes que pasan a cumplir otras funciones ejecutivas y en la Legislatura.

