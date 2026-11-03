El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Emiliano Balbín, salió a desmentir las versiones que vinculaban al partido con una supuesta negociación para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes. A través de una declaración pública, aseguró que no existieron conversaciones entre la conducción partidaria y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre una eventual modificación de la normativa.

Ads

"Ante las versiones periodísticas que vinculan a la Unión Cívica Radical bonaerense con una negociación para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, quiero ser categórico: no existe ninguna negociación de esta conducción partidaria en ese sentido", expresó.

En su carácter de presidente del Comité Provincia, Balbín sostuvo que no fue convocado por las autoridades provinciales para discutir el tema. "No fui consultado, no recibí ningún llamado ni mantuve ninguna conversación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre este tema", afirmó.

Ads

Además, cuestionó que se atribuyan eventuales acuerdos a la UCR sin que hayan sido debatidos por sus autoridades. "No corresponde atribuirle a la UCR acuerdos que sus autoridades no discutieron ni celebraron", remarcó.

El radicalismo también se opone a las reelecciones indefinidas

Ads

Más allá de la desmentida sobre las supuestas conversaciones con el oficialismo, Balbín dejó en claro su posición personal respecto de la continuidad de los intendentes en sus cargos.

"Estoy a favor de mantener el límite a los mandatos y en contra de las reelecciones indefinidas", manifestó el dirigente radical, quien fundamentó su postura en la necesidad de garantizar la alternancia política.

"Creo en la alternancia y en la renovación como principios que fortalecen nuestra democracia", agregó.

Ads

De esta manera, la conducción de la UCR bonaerense se suma a las voces que rechazan modificar la legislación vigente, en un escenario donde distintos sectores políticos comenzaron a fijar posiciones de cara a las elecciones de 2027.

Bianco defendió la eliminación de los límites y Santilli ratificó su rechazo

Las declaraciones de Balbín se producen después de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificara la postura del espacio político de Axel Kicillof a favor de eliminar las restricciones a las reelecciones de los intendentes.

Puede interesarte

El funcionario respaldó el proyecto presentado en el Senado provincial por la legisladora Ayelén Durán, que propone modificar la normativa vigente. Bianco consideró que limitar los mandatos de los jefes comunales mediante una ley resulta "definitivamente proscriptivo", al sostener que esa restricción no está contemplada en las constituciones nacional y provincial para los intendentes.

En la vereda opuesta también se pronunció Diego Santilli, quien rechazó que La Libertad Avanza acompañe una eventual reforma. "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de intendentes", expresó el jefe de Gabinete nacional.

Puede interesarte

En la misma línea, el PRO bonaerense difundió un comunicado en el que ratificó que no respaldará ninguna iniciativa para eliminar los límites. El espacio defendió la ley aprobada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal y sostuvo que permitió promover la alternancia y la renovación de los liderazgos municipales.