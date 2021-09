En las últimas horas se dio a conocer que la vivienda de Cecilia Comercio recibió cuatro disparos.

En la casa estaban trabajando pintores y el 4 de septiembre fue el último día que habían trabajado en el lugar y retomaron en las últimas horas. Allí fue cuando descubrieron el ataque.

La violencia nunca es el camino y es repudiable desde cualquier sector que provenga. Nuestra solidaridad con @ComerioCecilia y su familia. Le pedimos a la #Justicia que actúe con celeridad para identificar a los violentos. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 15, 2021

Tras realizar la denuncia correspondiente la Policía Científica constató los disparos: tres arriba de una ventana y uno en el techo rompiendo una de las tejas. Las balas fueron secuestradas y la investigación quedó a cargo del fiscal Darío Giagnorio.

Para hablar del hecho, Comerio brindó una conferencia de prensa en la que señaló: "No tengo ningún tipo de sospecha, yo soy una militante política nada más, pero sí creo que cuando uno toma decisiones a algunos sectores no les gusta. Es una actitud muy violenta, mafiosa".

Además, dijo que el ataque la sorprendió. "Cuando a mi los chicos que están trabajando en casa ven las marcas y me lo dicen, yo nunca había visto una marca de este tipo, antes de hacer una denuncia consultó con gente que sabía un poco más".

Consultado acerca de si no relacionaba las balas con un posible hecho de inseguridad, señaló: "Me cuesta entenderlo como un simple hecho de inseguridad pensando que no hubo ningun otra intencion de robo. No es que intentaron entrar por la puerta".

Cabe recordar que el segundo candidato en la lista municipal, el médico Pablo Primucci, fue víctima de un hecho intimidatorio dos semanas atrás. Al respecto, Comero opinó que no descartaba alguna relación entre ambos sucesos.

"Uno tiene familia, hay una familia atrás que no está acostumbrada, que no elige lo que uno elige también, que acompaña, pero mi hija tiene 7 años y vive en esta ciudad, va a la escuela, y no quiero que esto le pase nunca", continuó a la vez que reiteró su repudio por el hecho y consideró: "Hay que hacerlo públoico por una cuestión de que no quiero que suceda más".

Las balas eran de un arma Calibre 32 y según dijo la funcionaria, ella se encontraba dentro de su casa cuando ocurrió, pero no escuchó nada al tratarse e uno de los días de tormenta.