Por Ramiro Pablo Gómez

Aunque usted no lo crea, la elección del 22 de octubre no fue sorpresiva sino lógica. Tras las PASO, Sergio Massa lanzó medidas económicas para todos los sectores sociales y sumó votos de los ciudadanos que no participaron de las primarias, de los candidatos que no pasaron esa elección y captó sufragios de los larretistas que se independizaron de Patricia Bullrich.

En cambio, Javier MIlei tuvo que aplacar ese discurso de guerra que lo dejó primero en las PASO y no habló más de dolarización ni de vouchers pero los que sí hablaron fueron sus candidatos a legisladores que propusieron papelones como renunciar a la paternidad, privatizar los mares mostrando un total desconocimiento de la función pública. Por lo tanto, el libertario restó votos pero le alcanzo para llegar al ballotage.

Balotage 2023

Masa a tres puntas

Sergio Massa irá en búsqueda de por lo menos tres sectores de votos:

Lo de la Izquierda que votaron a Myriam Bregman, quienes normalmente votan en blanco en estas instancias, pero el peligro Milei y los insultos que el libertario les otorga constantemente pueden modificar esa decisión.

Los votos cordobeses que fueron a Schiaretti. El Ministro de Economía buscará que esa provincia que vive su propio microclima y es opositora K no elija una alternativa disruptiva, representada por Javier Milei, sino que siga apostando por una opción institucional más clásica. Sin ir más lejos, Juan Schiaretti es del PJ, no es un outsider.

Los votos radicales que están dentro de Juntos por el Cambio. La UCR fue quizás el sector más pisoteado por Javier MIlei en sus discursos. El libertario les apuntó con saña. Parece difícil que los seguidores de ese partido centenario se inclinen por La Libertad Avanza que claramente los desprecia.

Milei busca alianza con el macrismo duro

Javier MIlei llegó hasta este punto de la carrera electoral diferenciándose de los políticos clásicos con críticas que parecen irreversibles. El libertario usó como caballito de batallla a su lucha contra “La Casta” a pesar de tener en sus filas a dirigentes que tranquilamente podrían entrar en la misma categoría.

Con sus agravios al resto de los políticos logró diferenciarse pero a la vez se encerró en un lugar donde parece difícil que pueda establecer alianzas electorales con los mismos que acaba de criticar sin que se le caiga el caballito de batalla, su oposición a “La Casta”.

Sobre Patricia Bullrich, contrincante hasta hace 5 minutos, dijo que era una “montonera tirabomba” y, por su supuesto, parte de esa casta que él vendría a exterminar.

Bullrich sacó casi 24% de los votos pero dentro de esa totalidad están los radicales que posiblemente empiecen otro camino, quizás vinculado a Sergio Massa. Lo que va a buscar Javier MIlei es el núcleo duro macrista, ese que conqueteo con una alianza con los libertarios o no lo hizo pero nunca votaría a Sergio Massa.

En cualquier caso, va a tener dificultades para explicarle al electorado cómo es posible que criticando a “La Casta” haga una alianza con “La Casta”.

Números de ballotage

Si bien es imposible acertar un resultado, las sumas de todos esos escenarios entregan una definición que será voto a voto. Ni Masa ni Milei pueden pensar en un 60% a favor sino en una definición será por muy poco margen para el ganador.

Si Sergio Massa suma todos los votos de Schiarreti y Bregman llega al 47%. Entonces depende de los radicales para lograr superar el 50%.

En contraposición, Milei no va a sumar la totalidad de los votos de Bullrich, un 24%. Si fuera así ya sería el ganador. Sin embargo, la mayoría de esos votantes se inclinaran por su propuesta. Tendrá que convencer a la mayor cantidad de votantes macristas para superar el 50%.

Por último, estos cálculos tienen un margen de error ya que es poco probable que la totalidad de los votos de los otros espacios se trasladen automáticamente. En fin, un ballotage palo a palo.

Puede interesarte