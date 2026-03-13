Durante los cuatro días de la muestra agraria que se desarrolló en San Nicolás, Banco Provincia recibió 4.760 presolicitudes de crédito -un 26% más que en 2025- por $525.989 millones y USD 736 millones.

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“Este crecimiento se debió en gran parte al interés por las líneas en dólares para inversión en maquinaria agrícola nueva, que registraron 53% del total de solicitudes. Además, la demanda de préstamos en pesos también avanzó un 26% interanual", se informó desde la entidad.

Por otro lado, el financiamiento a través de Procampo Digital en dólares para la compra de insumos y hacienda, una herramienta financiera que debutó este año en la Expo, superó los USD 2,2 millones. Mientras que en pesos la cifra alcanzó los $5.825 millones.

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De esta manera, la demanda total de créditos fue por $531,814 millones y USD 738,2 millones.

“La gran novedad de este año fue la oferta de préstamos en dólares a tasa 0%, con plazos de hasta 48 meses, orientados a la compra de maquinaria agrícola fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en MAGRIBA y del 1% para el resto. Esta línea se complementó con financiamiento en pesos desde 22,5% T y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la factura, IVA incluido”, precisó el Bapro.

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Además, a través de Procampo Digital, productores y contratistas pudieron acceder a financiamiento en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25%, con plazos de hasta 360 días, para la compra de insumos, combustible y hacienda. Todo esto con la ventaja de operar directamente desde el home banking.

El campo mantiene buenas perspectivas

“La recepción de las tasas fue muy positiva: las y los productores demostraron gran interés de financiamiento en un contexto donde se percibía con claridad la necesidad de renovar maquinaria y capital”, indicó el presidente de la entidad, Juan Cuattromo. Además, indicó que se consolidó un hito relevante: “el financiamiento en dólares para ganadería comenzó a tomar forma, potenciado por los remates operados a través de Procampo Digital” y por el trabajo conjunto con casas consignatarias.

Cuattromo explicó que el sector agropecuario mantiene buenas perspectivas productivas y detalló que en el sector se observa una mayor demanda de financiamiento en dólares.

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El titular del Banco Provincia destacó el rol del financiamiento para sostener la actividad productiva y advirtió sobre el contexto financiero que atraviesan muchas empresas del sector. En ese sentido, señaló que en el sistema financiero comienzan a observarse señales de tensión y explicó que se percibe “fatiga en el crédito, la morosidad y el comercio”.

“Hoy una parte importante del trabajo de las y los oficiales comerciales del banco es atender empresas para dar condiciones de refinanciamiento, prórrogas en los pagos o períodos de gracia”, agregó Cuattromo.

Cuattromo remarcó que esta situación también impacta en la cadena agroindustrial. Según indicó, dentro del sector se observan “situaciones de mucho estrés en las cadenas de pago”, que afectan a distintos eslabones vinculados a la producción, los insumos y la maquinaria agrícola.

Variada agenda de actividades

Durante la expo, Banco Provincia tuvo una participación especialmente destacada gracias a la calidad de las actividades desarrolladas en su stand y al nivel de cercanía que permitió el espacio ampliado de esta edición. Las charlas especializadas, el asesoramiento personalizado y el intercambio directo con clientes/as y productores/as generaron conversaciones muy valiosas, en las que surgieron necesidades concretas y oportunidades de negocio.

La combinación de tasas promocionales, financiamiento estratégico en dólares, herramientas digitales como Procampo y un stand moderno y sustentable posicionó a Banco Provincia como una referencia dentro de la muestra. Además, ofreció en su espacio una amplia agenda de actividades recreativas que reforzó el vínculo con productores/as, contratistas, pymes y familias que recorrieron la muestra.

Durante los cuatro días de Expoagro, el stand de Banco Provincia recibió a más de 10 mil personas. Ofreció una agenda intensa de actividades que incluyó las tradicionales mateadas diaria a las que asistieron 3.000 participantes. Estas fueron a las 11 y a las 16, con entrega de mates y charlas de compostaje por la tarde, además de mateadas temáticas por la mañana: literarias los martes y jueves, una edición especial por el Día de la Mujer con la charla Mujeres del Campo el miércoles y una jornada dedicada a las escuelas el viernes, con una propuesta de educación financiera basada en los contenidos de Rico.en.data.

Esta edición marcó el regreso del Atardecer Banco Provincia, que cerró la primera jornada de la muestra con un espectáculo musical del grupo Los Totora, que pudieron disfrutar más de 300 personas. Y también sumó como novedad, el sorteo de una moto del que participaron más de 1.100 personas usuarias de Cuenta DNI, que visitaron el stand y escanearon un código QR, en el marco de la promoción de la nueva línea Préstamo Acá Motos. Además, casi 2.000 clientes/as del banco pasaron por el espacio para retirar su kit y recorrer la expo.