El gobierno provincial y los principales gremios docentes bonaerenses sorprendieron al llegar a un acuerdo hace pocos días y las clases comenzaron con normalidad este lunes 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires. En la Paritaria bonaerense los gremios docentes con representación provincial aceptaron la propuesta del gobernador Axel Kicillof de una aumento del 16%, por lo que no convocaron a medidas de fuerza.

La oferta de Kicillof supone una suba de 16% en dos cuotas. El primer aumento ofrecido para marzo es de 8,9% y el segundo para junio de 7%. Lo que llama la atención es que la suma pactada con la Provincia dista mucho del porcentaje y el poder adquisitivo perdido por los docentes en el último año, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación de 2019 alcanzó el 53,8%, convirtiéndose en la más alta en casi 30 años.

Cabe recordar que un año atrás, la exgobernadora María Eugenia Vidal ofreció en la negociación paritaria un 32% de aumento antes del inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, los gremios docentes rechazaron la oferta y ante los medios calificaron la propuesta de la mandataria como una "vergüenza". En ese sentido, convocaron a varios paros que terminaron retrasando el comienzo de clases en todo el territorio bonaerense.

"Este gobierno (de Vidal) es autoritario y está persiguiendo a los docentes que ejercen su legítimo derecho a huelga. Vamos a denunciar al gobierno en la Organización Internacional del Trabajo y además en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No recordamos a un gobierno que haya atacado tanto a los docentes en democracia", decía en ese entonces el titular de Suteba, Roberto Baradel.

El cierre de la negociación más compleja en el ámbito estatal bonaerense se concretó finalmente después de 14 meses de disputa. En el medio hubo 27 paros de actividades en establecimientos provinciales en 2018 y 3 paros al comienzo del ciclo lectivo 2019. En este 2020, la negociación resultó ser más sencilla: Una suba del 16% en dos cuotas fue suficiente para que Baradel acepte la propuesta.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires aprobó "por amplia mayoría" la propuesta de aumento salarial formulada en paritaria por el gobierno de Axel Kicillof, según informó el mismo Baradel. De esta manera, y pese a las quejas de muchos maestros que se mostraron disconformes con el aumento, las clases comenzaron con normalidad este lunes.

El principal gremio docente bonaerense aceptó la irrisoria propuesta del gobernador pese a estar por debajo de todas las proyecciones de inflación para este año. Vale resaltar que semanas atrás, el titular del Indec Marcos Lavagna vaticinó un piso de inflación para este año del orden del 40%. A su vez, ninguna estimación coincide con que 16,6% será la suba de precios del 2020.

Cabe aclarar que Baradel reconoce públicamente ser militante "kirchnerista" y tiene una estrecha relación con el Gobernador Kicillof, con quien participó en numerosos actos durante la campaña electoral del 2019. Pese a todo esto, el sindicalista asegura "no mezclar" su condición partidaria con su rol sindicalista, algo que al menos no se vio reflejado en la negociación salarial de este año.

Las especulaciones crecieron aún más este verano luego de que la pareja de Baradel, Lorena Riesgo, asumió como funcionaria de Axel Kicillof al ser desginada en febrero como la nueva subsecretaria de Promoción Sociocultural, a cargo del ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnología de la provincia de Buenos Aires, cartera que conduce Augusto Costa.

Esto le valió numerosas críticas al titular de Suteba, quien frente a la polémica no dudó en salir a defender a su novia. "Que mi mujer trabaje allí no modifica mi lucha por los docentes. No designaron a mi pareja sino a alguien con una trayectoria política propia en lo profesional y militante", salió a decir Baradel luego de quedar envuelto en el escándalo, que promete tener nuevos capítulos.