El ruido de motos y autos con escapes libres o adulterados es una problemática que genera molestias en distintos barrios. En ese contexto, la Comisión de Seguridad del Senado bonaerense avanzó con un proyecto de ley que busca regular los sistemas de escapes antirreglamentarios, adulterados, libres y no homologados en vehículos y motovehículos.

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La iniciativa pertenece a la senadora de Hechos, Emilia Subiza, y obtuvo despacho favorable durante una nueva reunión ordinaria del cuerpo legislativo, realizada en el Salón Antonio Cafiero.

El proyecto apunta a establecer una regulación sobre este tipo de dispositivos, vinculados a los ruidos que producen vehículos y motocicletas que circulan con sistemas de escape modificados o que no cumplen con las condiciones de homologación.

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La comisión también dio despacho favorable a un proyecto de la senadora de La Libertad Avanza, Betina Riva, que establece la implementación de una cartilla informativa obligatoria en comisarías, fiscalías y oficinas de atención a las víctimas. La propuesta busca garantizar que quienes concurran a esas dependencias cuenten con información sobre sus derechos y los mecanismos de asistencia disponibles.

Por otra parte, los legisladores respaldaron un expediente del senador de Fuerza Patria Germán Lago, que propone declarar Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires a los bomberos voluntarios de la brigada Puma Usar Arge 13, por su servicio durante los terremotos registrados en Venezuela.

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También obtuvo despacho favorable una iniciativa de la senadora mandato cumplido Sofía Vannelli para declarar de Interés Provincial la campaña de concientización vial en cruces ferroviarios denominada Alas de Esperanza.

A su vez, la comisión aprobó un expediente proveniente de la Cámara de Diputados que propone otorgar el Diploma de Honor al Valor y Arrojo a la ciudadana bonaerense Cristina Fornés, por un acto heroico que permitió salvar la vida de dos personas tras un accidente de tránsito.

Por último, los integrantes del cuerpo refrendaron dos proyectos de declaración. El primero, presentado por la senadora de Fuerza Patria María Rosa Martínez, expresa preocupación por el avance de la usura vinculada a billeteras virtuales y prestamistas en los barrios populares.

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El segundo, impulsado por el senador de La Libertad Avanza Carlos Curestis, solicita al Poder Ejecutivo que adopte medidas de articulación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) ante el fenómeno climático de El Niño.