En la noche de este lunes, el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” emitió un nuevo parte médico sobre la salud del niño de 8 años.

De acuerdo con la información oficial, el equipo de neurocirugía evaluó al paciente durante la tarde de hoy mediante nuevos estudios que revelaron una complicación en su cuadro: un aumento del sangrado intraventricular.

Ante este hallazgo, los profesionales médicos decidieron intervenir de manera inmediata, trasladando al menor nuevamente al quirófano.

Durante la operación, se realizó un drenaje del sangrado ventricular y se procedió a la colocación de una válvula de derivación ventricular externa. Según detallaron las autoridades del hospital, este procedimiento tiene como objetivo controlar la presión intracraneal y favorecer la evolución del paciente que permanece internado en la institución desde el pasado 15 de enero.

Tras la cirugía, se informó que Bastian continuará internado en la unidad de terapia intensiva, bajo monitoreo constante del equipo médico.

En paralelo a la evolución médica, la Justicia avanza con la investigación para determinar las responsabilidades del siniestro. El padre del niño fue imputado por lesiones culposas, al considerar que era su responsabilidad que el menor no llevara colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto.

Asimismo, fueron notificados por el mismo delito los conductores de la camioneta Volkswagen Amarok y del UTV involucrados en el choque. Ambos vehículos permanecen secuestrados y serán sometidos a peritajes para reconstruir la mecánica del accidente.