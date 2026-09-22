La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, visitó la fábrica de Durax ubicada en Gerli, partido de Avellaneda, donde se produce la vajilla que la Provincia entrega a las familias que reciben nuevas viviendas.

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La planta pertenece a la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda. Durante la recorrida, Batakis conoció el proceso de producción de los productos que luego forman parte del equipamiento de los hogares entregados por el Ministerio.

Además de las viviendas, las familias reciben distintos elementos destinados a sus nuevos hogares. Entre ellos se encuentra vajilla nueva, fabricada por esta cooperativa bonaerense.

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“La alegría de las familias con las casas nuevas es inmensa, pero cuando ven que además de eso hubo personas que pensaron que sería lindo que tuviesen vajilla para estrenar, habla de mucho más: es una muestra de humanidad y de amor”, sostuvo Batakis durante la visita.

La funcionaria también destacó el impacto de la obra pública sobre otros sectores de la economía. “Con la obra pública generamos un círculo virtuoso que no sólo ayuda a los beneficiarios sino que implica un rédito muy importante para distintos sectores de la sociedad”, afirmó.

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Desde el Ministerio señalaron que la iniciativa también busca dar valor a la producción nacional y al trabajo de las fábricas recuperadas, además de incorporar criterios de sustentabilidad mediante el uso de productos duraderos.

La recorrida contó con la participación de Antonio Bucci, titular de Durax; Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC); trabajadores de la cooperativa y personal de la planta ubicada en Avellaneda.