La interna del sindicato de Camioneros escaló este fin de semana tras una batalla campal entre dos grupos de afiliados durante un torneo de fútbol en la cancha de Argentinos de Merlo, en el oeste bonaerense.

Según informó TN, los enfrentamientos —con trompadas, patadas y corridas— se dieron entre facciones vinculadas a Pablo Moyano y a su hermano Jerónimo, bajo la mirada de la conducción que encabeza Hugo Moyano.

De acuerdo con ambas fuentes, el episodio se inscribe en una crisis interna creciente, potenciada por una investigación judicial que indaga un presunto fraude de unos 10 millones de dólares en el hotel sindical 15 de Diciembre, ubicado en Mar del Plata. La causa, impulsada por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa y hombre de confianza de Hugo Moyano, está a cargo de la Unidad Fiscal N°10 de Delitos Económicos de esa ciudad.

#Merlo Facciones del Sindicato de Camioneros arreglaron sus asuntos a las trompadas. pic.twitter.com/Hwc9fUNH8T — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 10, 2025

En ese contexto, empleados del gremio, de su mutual y de la obra social denunciaron que cobran los sueldos en cuotas, y en el sanatorio de San Justo, en la Provincia de Buenos Aires, aparecieron carteles con críticas a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano y responsable de distintas áreas del sindicato.

Pablo y Hugo Moyano sostienen un enfrentamiento interno en el sindicato de Camioneros

La pelea de Merlo, según publicó Infobae, tuvo lugar en un torneo organizado por Jerónimo Moyano, mientras que el otro grupo respondía al dirigente Marcelo “Feucho” Aparicio, hombre cercano a Pablo Moyano. Ambos sectores arrastran tensiones desde la expulsión de dos dirigentes acusados de irregularidades en la administración del hotel sindical.

En el conurbano bonaerense, pintadas en plantas de recolección de Lanús, Caseros y San Martín mostraron el respaldo de las bases a Pablo Moyano y a Aparicio, mientras la conducción histórica busca mantener el control del gremio, cuyo mandato vence en 2027.

