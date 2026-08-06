La reunión informativa de comisiones de la Cámara de Diputados en la que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del organismo dejó un nuevo cruce político. La diputada nacional Julia Strada denunció que el funcionario evitó responder sus preguntas al retirarse del recinto justo cuando le correspondía hacer uso de la palabra.

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A través de su cuenta de X, Strada afirmó que Bausili "se fue al baño" cuando comenzó su intervención y regresó una vez finalizada su exposición. "Qué casualidad", ironizó la legisladora, quien vinculó el episodio con las respuestas que esperaba obtener sobre la autonomía del Banco Central.

"Hoy vino a Diputados el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a defender la reforma de la Carta Orgánica, en el marco de la supuesta independencia que quieren construir respecto del Tesoro. Justo cuando me tocó preguntarle, se fue 'al baño' y volvió cuando yo terminé de hacer uso de la palabra", escribió.

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Hoy vino a Diputados el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a defender la reforma de la Carta Orgánica, en el marco de la supuesta independencia que quieren construir respecto del Tesoro.



Justo cuando me tocó preguntarle, se fue “al baño” y volvió cuando yo terminé… pic.twitter.com/YBorTVHPsY — Julia Strada (@Juli_Strada) August 6, 2026

En su publicación, la diputada sostuvo que el titular del BCRA dejó sin responder una serie de cuestionamientos que, a su entender, ponen en duda la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía.

Entre los puntos mencionados, Strada señaló que Bausili no respondió sobre la decisión del presidente Javier Milei de desarmar las LEFI; el rol del ministro de Economía, Luis Caputo, en la administración de activos del Banco Central; la coordinación entre el Tesoro y la autoridad monetaria en materia de política monetaria; la utilización de un REPO del BCRA para asistir al Tesoro antes de un vencimiento de deuda previsto para enero de 2026; y las gestiones para concretar un eventual swap con el Tesoro de Estados Unidos.

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La legisladora también aseguró que quedaron sin respuesta sus consultas sobre las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro durante 2024 y 2025, el alcance de los objetivos que debería tener la entidad —como ocurre, según indicó, en otros bancos centrales que contemplan variables como el empleo o el crecimiento— y el impacto de la creciente morosidad de familias y pequeñas y medianas empresas.

"Tal vez se fue al baño para no contestar", concluyó Strada en el cierre de su publicación.

El episodio ocurrió durante la reunión informativa conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados convocada para analizar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca reforzar la independencia formal de la autoridad monetaria.