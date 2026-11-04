Cristina Kirchner reaccionó este miércoles al resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos con un breve mensaje en sus redes sociales. “Beautiful morning!!!” (¡Hermosa mañana!), escribió en su cuenta de X, en una publicación con la que celebró la derrota electoral de Donald Trump y del Partido Republicano.

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El posteo llegó después de que la exmandataria anticipara ese desenlace en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, publicada el lunes. Allí había cuestionado el respaldo de Trump a los gobiernos de derecha de América Latina y pronosticado que perdería las elecciones en su propio país.

“Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, había afirmado.

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Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

La entrevista, realizada a mediados de octubre en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, fue la primera que concedió a un medio internacional desde su condena.

En ese reportaje, Cristina también habló sobre el escenario político argentino, no descartó una eventual candidatura en 2027 si recupera sus derechos políticos y volvió a cuestionar al Poder Judicial.

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OPORTUNIDAD!!! Compra tu gorrita ahora…LIQUIDACIÓN POR CIERRE!!!🧢 https://t.co/KM7UK57uCi — Alberto Fernández (@alferdez) November 4, 2026

Alberto Fernández también apuntó contra Milei

Otra reacción desde la política argentina fue la del expresidente Alberto Fernández, quien aprovechó el resultado electoral para ironizar sobre el vínculo entre Javier Milei y Trump.

En su cuenta de X publicó una imagen del mandatario argentino con una gorra similar a las que suele utilizar el líder republicano y escribió: “¡Oportunidad! Comprá tu gorrita ahora... ¡Liquidación por cierre!”.

La imagen recuperaba una publicación que Milei había realizado en febrero de 2023, antes de llegar a la Casa Rosada, en la que aparecía junto a fotografías de Trump y Jair Bolsonaro. En aquel momento, había acompañado el posteo con la frase: “Hagamos a la Argentina grande de nuevo. ¡Viva la libertad, carajo!”.