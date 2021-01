Desde la semana pasada, la comuna de 20 mil habitantes, se ve sorprendida por una matanza de perros por envenenamiento en la vía pública. La cifra sería mayor a 40 animales y se relaciona con la muerte de una docente local tras un ataque en manada. Unos doscientos vecinos ya se movilizaron para pedir respuestas municipales.

De la muerte de la docente al envenenamiento y la movilización

El 26 de diciembre, la docente de 58 años Sara Noemi Gaspani, fue atacada brutalmente por una jauría de perros cuando había salido a correr por los alrededores de la ciudad. Días después de este trágico suceso algunos integrantes de la comunidad local salieron por las calles a arrojar venenos con los perros como objetivo. El envenenamiento fue indiscriminado y los propios vecinos sufrieron las consecuencias.

“Es muy injusto. Y entiendo lo que sucedió con la docente que mataron, pero no tienen que hacer justicia con las mascotas. No tienen porque agárrasela con perros que no tienen maldad. Nunca tuve jamás una queja de mis perros. Y yo vivo en una quinta y no tengo vecinos, estoy solo. Fueron especialmente a matarme los perros. Me dá una impotencia terrible”, expresó un vecino al medio local el fenixdigital.com.

La Directora de Bromatología, Dra. Mariana Di Paola, afirmó que están “tratando de identificar los lugares donde hubo perros muertos para hacer un mapeo y que puedan trabajar las cámaras para identificar algún sospechoso".

"Lamentamos profundamente este terrible episodio, y repudiamos este accionar para con los animales. Solicitamos a la población que mantenga perros y gatos dentro de su propiedad, y no sueltos en la vía pública", expresó.

Este domingo pasado, unos 200 vecinos se movilizaron a la plaza principal ubicada frente al municipio, para reclamar por el fin de los envenenamientos y pedir una solución.

La problemática de los perros sueltos en la vía pública no es una novedad en el municipio. Desde el año 2007 una ordenanza aclara que "queda prohibida, por razones de salubridad y seguridad, la circulación y/o permanencia de perros en la vía pública, sin las previsiones de la presente norma".

“Que los perros deben circular con una persona, sujeto con una correa o similar, que no debe ocasionar molestias a las personas o daños a las cosas, espacios públicos y medio natural”, aclaran.

En caso de no cumplirse con la norma el animal puede ser capturado y retirado por agentes municipales para ser traslado a la guardería municipal. En la movilización exigieron también el cumplimiento de esta mediad legislativa.