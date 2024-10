Otra vez un accidente vial en la zona del Gran La Plata, en esta ocasión en la ciudad vecina a la capital de la Provincia, la muerte de un joven de 24 años se suma al alto índice de siniestralidad que se vive en la región.

Según señala el portal local 0221 la víctima de la tragedia es un motociclista que perdió el control e impactó violentamente contra una columna.

El siniestro, cuyas causas ahora son materia de investigación, ocurrió sobre la Ruta 15 y 65. Fuentes de la Secretaría de Seguridad de esa ciudad indicaron que producto de las heridas, la víctima murió instantáneamente.

FOTO: 0221.

El joven del que no trascendieron los datos, conducía una motocicleta marca Honda Titán, no llevaba el casco reglamentario "perdió el control de su rodado e impactó contra una columna".

En el lugar intervino personal policial del Destacamento Los Talas, Comando de Patrulla, SAME e inspectores del área de Seguridad Vial, quienes preservaron el lugar del hecho dando lugar a las tareas de peritaje correspondientes.

La hipótesis del accidente en Berisso

Las primeras informaciones indican que la víctima era oriunda de Ensenada. En tanto que lo que se intenta determinar son las causas por la que el joven perdió el control.

En principio no hay indicios de intervención de otro vehículo aunque no se descarta ninguna hipótesis. Lo que sí parece confirmado es que la muerte se produjo por el violento golpe en la cabeza, ya que no llevaba casco.