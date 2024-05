Cecilia Armendi es inspectora de tránsito en el municipio de Berisso y el domingo sufrió una brutal agresión en el marco de sus tareas. Hoy se encuentra con carpeta médica producto del ataque recibido y relata que su familia no quiere que regrese a trabajar.

“Bajo con el alcoholímetro a la mano para hacerle el test y cuando me acerco al señor inclina la cabeza hacia atrás como para tomar aire y me da un cabezazo”, relató la trabajadora sobre el ataque del médico en diálogo con A24.

Y continuó: “No esperaba, la verdad que no esperaba darle la reacción que tuvo. Y bueno, me dio un cabezazo y cuando levanta la cabeza, junto con la cabeza levanta el puño y me pega una piña”

“Me da una piña en el mismo lugar, en el pómulo izquierdo; y ahí intenta correr y empieza a gritar córranme, córranme. Y la policía enseguida lo redujo y se lo llevó a la comisaría”, detalló.

El médico de 64 años, identificado como Daniel Assad fue liberado a las pocas horas y para disgusto de Cecilia, “por un tecnicismo, el Juez de Faltas le había levantado la multa, cuando yo misma, junto a la multa abroche la denuncia de lo sucedido”, explicó.

“Yo todavía no había terminado los papeles de la ART, y éste hombre ya tenía de vuelta la camioneta y su carnet de conducir, cuando me lo dijeron me puse a llorar, porque no podía creerlo”, se lamentó.

“Mientras yo estaba con la cara hinchada, poniéndome hielo, el ya estaba manejando su camioneta como si nada hubiera pasado”, refirió en una entrevista brindada a Infoberisso Radio.

En esa línea, la trabajadora contó que “más allá del secretario de Seguridad, Federico Ruiz, que sí estuvo siempre en contacto, ni el Intendente Fabián Cagliardi, ni ningún funcionario del área de mujer, ni Derechos Humanos, ni la Presidenta del HCD, Ivanovich, ni ningún Concejal, me llamó para preguntar cómo estaba”.

“Después salen con carteles y posteos de ‘Ni Una Menos’, Todas Unidas", etc. que evidentemente se queda solo en un discurso”, expresó la empleada que en la madrugada de éste día domingo, recibió un cabezazo y una piña, por parte de un médico que circulaba zigzagueando y fue detenido por la policía.

En ese marco, Cecilia denunció que no es la primera vez que sucede esto y que “hay otras compañeras a las que han agredido y siempre la agresión física es a compañeras, porque mis compañeros también sufren agresiones pero son insultos. Con las mujeres ya es físico y no tenemos protección".

Actualmente con carpeta médica, la inspectora contó que su familia no quiere “que vuelva a trabajar ahí, pero yo amo mi trabajo, amo a mis compañeros y no quiero dejar de hacer mi tarea”, al tiempo que agregó: “Yo hoy salgo a contar esto para que no vuelva a pasar”.

“Para que esto mejore, porque ésta situación no se genera con todos los vecinos; por el contrario, la gente toma a bien los operativos, solo los que no tienen las cosas en regla tienen problemas y algunos son agresivos y eso es lo que hay que cambiar”, aseguró.

“Para que esto cambie, le tiene que importar a los que mandan y hasta ahora, salvo a algunos, al resto parece que no les importa”, se lamentó. Además, advirtió que Assad “atiende en muchos lugares atiende en Berisso, aparte forma parte de la administración médica de Berisso. Yo no me merecía una piña porque estaba trabajando”.

