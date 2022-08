El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló sobre la designación de Sergio Massa en economía y cuestionó al funcionario que renunció, Martín Guzmán, y al presidente Alberto Fernández.

“Tenemos un presidente paralizado y la situación autorizada que haya un hombre que ponga el rumbo al Gobierno, hoy es Massa", señaló Berni a Radio 10. "El conductor del gobierno es Massa", insistió.

Sobre el cambio en el gabinete nacional, Sergio Berni, expresó:

"No creo que la llegada de Massa sea un cambio o un volantazo, para mí es como una brújula donde hay que ir por un rumbo. Durante dos años no hubo ministro de Economía, hubo un ministro de deudas. Estuvimos a la deriva sin un plan económico porque el Presidente no creía en los planes".