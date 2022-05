"LOS POLICÍAS NO ACTUARON MAL"

El ministro de seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó el accionar del joven baleado por la Policía bonaerense en la entrada de su country en Moreno y defendió a los oficiales implicados en el hecho. "No me da la impresión de que los policías hayan actuado mal. Es muy dudosa la situación, porque el vehículo se va a la fuga. No es normal que un auto se de a la fuga cuando lo persiguen tres patrulleros”, dijo Berni.

En diálogo con el canal de noticias TN, el funcionario de Axel Kicillof argumentó que "hubo un mal comportamiento del ciudadano" que pasó semáforos en rojo y no se detuvo pese a la presencia de la Policía. "El joven no dio obediencia a la inclinación de parar. No digo que no fue una mala actuación policial, porque no estoy en el lugar y no tenemos cámaras. Solo digo que hubo un mal comportamiento del ciudadano", insistió.

"DEBERÍA HABER PARADO"

Berni sostuvo que el joven "debería haber parado" porque en la oscuridad de la noche pudo haber hecho, sin querer, un movimiento y por eso los policías pensaron que tenía un arma y ponía en peligro sus vidas". Además, defendió la versión policial. "La información que tengo yo es que el vehículo evade un control y fue allí cuando es perseguido por la policía, no con un móvil, sino con tres", argumentó el funcionario.

Por último, informó que por el momento lo implicados fueron separados de sus funciones, aunque "todavía no está todo muy claro" y remarcó que será el fiscal quien determine si su accionar fue el correcto. En ese marco, remarcó que son "oficiales con experiencia" y no se trata de efectivos recién graduados. "Los policías estaban cumpliendo su función, no me da la impresión de que hayan actuado mal", concluyó Berni.



El padre de Tomás reprochó el accionar de la policía.

CÓMO SUCEDIÓ EL CASO

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando un joven de 19 años que manejaba la camioneta de su papá, aparentemente cruzó un semáforo en rojo. Ante esta situación, un patrullero de la Bonaerense lo comenzó a perseguir. En un video se puede observar cómo los efectivos chocan en varias oportunidades a la camioneta del rugbier intentando frenar la marcha, y en la última la golpean de costado y cae en una zanja.

Fue en ese momento cuando el joven sufrió los disparos. Ahora se encuentra internado con dos disparos en las piernas y uno en el brazo, y se investigan las causas del accionar policial. El padre del conductor baleado dijo: "Le presté la camioneta para que no se tome el colectivo y no le pase nada y de repente me entero que la policía le mete tres tiros en la puerta de mi casa". Por el caso hay dos efectivos imputados por lesiones.