El ministro de Seguridad, Sergio Berni, se refirió al caso del kiosquero asesinado en La matanza tras un intento de robo. El funcionario de Axel Kicillof se había acercado al lugar del hecho, pero no fue bien recibido por los vecinos que reclaman seguridad.

“Yo no quiero entrar en discusión, entiendo el dolor de un padre, entiendo el dolor de todos los vecinos. ¿Fue una cuestión policial? No fue una cuestión policial. Un policía forcejeó con el delincuente a la salida, el patrullero estaba pasando por ahí y detuvo a los dos. No es una cuestión policial este caso”, aseguró Berni en diálogo con Luis Novaresio.

Sobre la prevención del delito Berni sostuvo: “¿Qué es prevenir? ¿Poner un policía en cada esquina? Actualmente tenemos 2,1 policías custodiando cada 100 manzanas”.

“Hay un factor cultural muy importante, hay una degradación económica muy importante, hay una degradación social, una falta de absorción del concepto de autoridad, del concepto de orden. Me gustaría darles un montón de datos ilustrativos con los antecedentes de los detenidos por este caso, pero no puedo porque opera el secreto de sumario”, dijo.