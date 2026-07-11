El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó este sábado al gobierno de Javier Milei y acusó a la administración nacional de seguir lineamientos definidos por organismos de Estados Unidos en áreas estratégicas como política exterior, defensa y energía.

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A través de un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario de Axel Kicillof sostuvo que desde la creación del denominado “Escudo de las Américas”, los posicionamientos del Gobierno argentino sobre la región son redactados por el Departamento de Estado norteamericano.

Desde la creación del famoso "Escudo de las Américas", todos los posicionamientos del gobierno de @JMilei sobre la región los escribe el Departamento de Estado. Después, le dejan la cortesía al canciller argentino de agregar un pirulo en un tuit.



Lo mismo pasa con la política… pic.twitter.com/bkjROUOK0C — Carli Bianco (@Carli_Bianco) July 11, 2026

“Después, le dejan la cortesía al canciller argentino de agregar un pirulo en un tuit”, escribió Bianco, en referencia al rol del canciller en la comunicación de las decisiones de política exterior.

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El ministro bonaerense extendió sus críticas a otras áreas del Estado y afirmó que la misma situación ocurre con la política nuclear, las políticas de defensa e inteligencia, la política fluvio-marítima y hacia el Atlántico Sur, la estrategia sobre minerales críticos y los votos argentinos en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Es mentira que Milei no cree en la existencia del Estado. Simplemente no cree ni defiende la existencia del Estado argentino”, afirmó Bianco.

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Además, sostuvo que el Presidente y sus funcionarios “creen profundamente en lo que les dictan todos los días” distintos organismos del gobierno de Estados Unidos, entre ellos los departamentos de Estado, Defensa, Tesoro y Energía.

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Finalmente, Bianco planteó que desde diciembre de 2027 la Argentina volverá a definir sus propios lineamientos en materia de política exterior, defensa y energía.

“Nuestro destino volverá a decidirse en la Argentina, y no por lo que se dicte a miles de kilómetros de distancia ni por ningún manejo a control remoto”, concluyó el ministro bonaerense.