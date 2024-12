En una conferencia de prensa realizada desde la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó detalles de los avances en materia de prevención de la ludopatía en adolescentes. Junto a él, participaron el ministro de Salud, Alberto Sileoni, y la secretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Julieta Calmels, quienes destacaron la importancia de abordar esta problemática de manera integral.

Bianco destacó que la provincia viene trabajado en la creación de una mesa interministerial para abordar los problemas relacionados con la ludopatía, especialmente entre los menores. Esta mesa está conformada por siete ministerios y permitió avanzar en diversas acciones para la prevención y tratamiento de esta adicción, particularmente en lo que respecta a las apuestas online, un fenómeno cada vez más presente entre los adolescentes.

"Es una problemática que está hoy muy discutida, pero que no estaba lo suficientemente estudiada. Hemos realizado una encuesta de bienestar digital en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, con la participación de más de 90 mil estudiantes. Este es un paso crucial para conocer el alcance del problema y poder intervenir de manera efectiva", expresó Bianco durante su intervención.

La encuesta, que se aplicó a estudiantes de entre 12 y 19 años, reveló datos preocupantes: el 60% de los jóvenes conocían a personas que apostaban online, y el 19% admitió haber apostado al menos una vez. Además, el 3,7% de la muestra se identificó como apostadores frecuentes, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema.

Una de las preocupaciones centrales de Bianco fue el acceso de los menores a plataformas legales de apuestas. "Nos llevamos la sorpresa de que muchos chicos acceden a plataformas legales, lo que no solo es un incumplimiento de la normativa vigente, sino también un claro desafío para nuestra intervención", explicó. En este sentido, el ministro aseguró que ya están trabajando con las empresas de juegos online para implementar sistemas de control más estrictos, como el uso de datos biométricos, con el fin de evitar el acceso de menores.

En cuanto al papel del Estado en la lucha contra la ludopatía, Bianco subrayó: "No vamos a esperar a que se aprueben las leyes en el Congreso. Desde el Ejecutivo Provincial ya estamos tomando medidas. El Estado tiene que intervenir de manera activa, no podemos esperar que sea el mercado el que resuelva este problema". En un tiro por elevación al Gobierno nacional, el funcionario dejó en claro que la Provincia se compromete a brindar ayuda gratuita a aquellos que no puedan dejar de jugar.

La encuesta también reveló que una de las principales razones por las cuales los jóvenes apuestan es la búsqueda de dinero rápido, con un 82% de los encuestados respondiendo que su motivación principal es "ganar plata para uso personal". Ante esto, Bianco expresó su preocupación por los mensajes sociales que impulsan esta conducta. "Si estamos empujando a nuestros chicos a apostar para ganar plata de manera fácil y rápida, le estamos dando un mensaje muy equivocado", reflexionó el ministro.

Los datos recopilados también señalaron que la mayor parte de los jóvenes apuesta por la noche y madrugada, lo que agrava la situación desde el punto de vista de la salud y el bienestar de los adolescentes. En este sentido, Bianco destacó que, además de las medidas gubernamentales, es fundamental el rol de las familias en el acompañamiento y control de sus hijos en relación con el juego online.

Finalmente, el ministro reiteró el compromiso del gobierno provincial de seguir trabajando para ofrecer alternativas de entretenimiento y ocio a los jóvenes. "Si los chicos tuvieran más acceso a deportes, cultura y actividades recreativas, seguramente no recurrirían a las apuestas online. Este es un desafío que debemos afrontar todos, desde el Estado hasta la sociedad en su conjunto", concluyó.