El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dio por concluido este lunes el ciclo electoral 2025 en la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa en la Gobernación, acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, aseguró que se trató de un proceso “totalmente transparente” y con “muy pocas denuncias”.

Según detalló Bianco, la participación electoral alcanzó el 61% del padrón. La fuerza oficialista Fuerza Patria obtuvo el 47,4% de los votos, seguida por La Libertad Avanza, que cosechó un 33,8%, con una diferencia de 13,6 puntos a nivel provincial.

El ministro resaltó que la elección bonaerense se desarrolló con solo 11 infracciones a la ley electoral sobre un total de 8,7 millones de votos emitidos. “Frente a las acusaciones de supuesto fraude, los datos muestran con claridad que la votación fue limpia y ordenada”, señaló.

En cuanto a la distribución territorial, Fuerza Patria ganó en 100 de los 135 municipios y en 92 distritos en la categoría concejales. Por secciones, la diferencia más amplia se dio en la Tercera, donde el oficialismo obtuvo el 54% frente al 28,6% de La Libertad Avanza. En cambio, la oposición liberal se impuso en la Quinta y Sexta Sección Electoral.

Bianco subrayó que fue “la primera vez en 20 años que nuestra fuerza política gana una elección legislativa intermedia en Buenos Aires” y recordó que el escrutinio provisorio se realizó “en tiempo récord”, con el 83% de las mesas escrutadas a las 21 horas.

Otro de los puntos destacados fue el costo del proceso electoral bonaerense, que alcanzó unos 85 mil millones de pesos con el sistema tradicional de boleta partidaria. Según Bianco, el gasto nacional previsto para las elecciones de octubre es casi cinco veces mayor. “Quedó demostrado que con boleta de papel no hay fraude y además se gasta menos”, enfatizó.

El funcionario agradeció a la Junta Electoral, la Cámara Nacional Electoral, el juez Alejo Ramos Padilla, el comando electoral y la Policía Bonaerense por su participación en la organización de los comicios.

Con este repaso, el Gobierno provincial dio por cerrado el capítulo electoral 2025 y se prepara para la asunción de los nuevos legisladores, concejales y consejeros escolares en diciembre.