El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó este lunes al presidente Javier Milei luego de que Estados Unidos anunciara nuevos aranceles a productos argentinos y aseguró que el alineamiento del Gobierno nacional con la administración de Donald Trump no evitó la medida.

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Durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, el funcionario sostuvo que Milei realizó numerosas concesiones hacia Estados Unidos "que ni siquiera le valieron para que lo eximan del aumento de los aranceles".

"Esta listita, de entre tantas agachadas del presidente Milei con los Estados Unidos, ni siquiera le valió para que lo eximan del aumento de los aranceles", afirmó.

Bianco señaló que Estados Unidos aplicó un 10% de aranceles a productos argentinos pese al vínculo político entre ambos gobiernos. "Uno tendría que pensar que eso no iba a impactar en Argentina porque Milei es el mejor alumno de Trump, su aliado. Pero lamentablemente sucedió", sostuvo.

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En ese marco, enumeró distintas decisiones de política exterior impulsadas por el Gobierno nacional que, según su análisis, beneficiaron los intereses estadounidenses: los viajes de Milei a ese país, el cambio de postura argentina en votaciones de organismos internacionales, la salida de la Organización Mundial de la Salud, la decisión de no ingresar a los BRICS, el acercamiento a la OTAN, acuerdos militares y convenios vinculados a minerales estratégicos.

Luego, el ministro apeló a una frase de Mirtha Legrand para cuestionar la relación entre Milei y Trump.

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"Como dice Mirtha Legrand, como te ven te tratan. Si te ven como un felpudo, te tratan como un felpudo."

Según Bianco, la decisión estadounidense demuestra que "cuando un presidente no defiende los intereses nacionales, otros países pasan por arriba".

Críticas por la visita a Brasil

Durante la misma conferencia, Bianco también apuntó contra Milei por su reciente viaje a Brasil para respaldar a un candidato opositor al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro cuestionó que el mandatario argentino haya intervenido en un proceso electoral de otro país y sostuvo que la visita fue realizada con recursos públicos.

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"Milei visitó Brasil con la tuya, con la de ustedes, con la nuestra, para apoyar a un candidato y le faltó el respeto no solo al presidente brasileño sino a todo el pueblo brasileño."

Además, reveló que el gobernador Axel Kicillof se comunicó con el canciller brasileño Mauro Vieira por esta situación, mientras que él mantuvo contacto con el embajador de Brasil en Argentina.

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"La economía real va para atrás"

Por otro lado, Bianco también hizo referencia a los indicadores económicos y citó la caída en el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella.

Según explicó, el indicador registró una baja interanual del 12,3% en julio y una caída del 4,8% respecto al mes anterior. Además, señaló que las expectativas futuras retrocedieron un 7,2%, mientras que el subíndice de situación macroeconómica cayó un 8,5%.

"La economía real, no lo que cuenta Milei, las mentiras y los cuentos que hace Milei en la Sociedad Rural, va toda para atrás: consumo, producción, actividad, ingresos de la población", afirmó.

El ministro sostuvo que esos datos reflejan "la realidad de lo que está pasando en Argentina" frente al discurso del Gobierno nacional.