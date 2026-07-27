El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce del diputado de La Libertad Avanza Agustín Romo por el proyecto que busca arancelar las prestaciones de salud y los estudios universitarios para extranjeros sin residencia permanente en la Provincia, y sostuvo que la discusión debería centrarse en los fondos que Nación le adeuda a Buenos Aires.

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Durante la conferencia de prensa de este lunes, Bianco cuestionó la iniciativa presentada por el titular del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense y afirmó que el eventual ingreso que generaría sería “muy menor” en comparación con los recursos que, según planteó, perdió la Provincia.

“Si es por cuidar los recursos de los bonaerenses, me parece mucho más eficiente que el Gobierno nacional nos devuelva los 26,7 billones de pesos que nos robó que cobrarle un arancel a unas 500 o 600 personas con toda la furia”, lanzó el funcionario.

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Los números que expuso Bianco

Para respaldar su postura, el ministro detalló datos sobre la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades públicas. Según explicó, en la Argentina hay 82.797 estudiantes extranjeros sobre un total de 1.932.311 alumnos universitarios, lo que representa el 4,28% de la matrícula.

En las universidades nacionales con sede en la Provincia de Buenos Aires, indicó que hay 26.177 estudiantes extranjeros sobre un total de 673.258, equivalente al 3,89%.

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En tanto, sobre las dos universidades provinciales —la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Provincial del Sudoeste— señaló que cuentan con 61.666 estudiantes, de los cuales 1.172 son extranjeros, es decir, el 1,90%.

Bianco sostuvo que, dentro de ese universo, los extranjeros sin residencia permanente serían una proporción todavía menor. “Se quiere cobrar un arancel a los que no tienen residencia permanente, que son una parte muy minúscula de la cantidad de estudiantes universitarios”, afirmó.

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“La salud y la educación son derechos”

Además del argumento económico, el ministro cuestionó el espíritu de la propuesta de La Libertad Avanza y sostuvo que desde el Gobierno bonaerense defienden la gratuidad de los servicios públicos.

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“Nosotros somos convencidos, y eso forma parte de nuestra doctrina, de que los estudios universitarios y el acceso a la salud son un derecho que tienen todos los argentinos y todas aquellas personas que viven en Argentina”, expresó.

El proyecto de Romo fue presentado la semana pasada luego de la polémica generada por publicaciones en redes sociales contra la Argentina tras la derrota de la Selección en la final del Mundial. La iniciativa plantea que los extranjeros sin residencia permanente paguen por prestaciones sanitarias y por estudios de grado en universidades provinciales estatales.