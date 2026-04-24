El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a la polémica por la filtración de mensajes internos entre intendentes, fijó su postura a favor de las PASO y reconoció que no existe un diálogo fluido entre referentes clave del oficialismo.

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En declaraciones radiales a AM 910, Bianco calificó como “penoso y patético” el contenido de los chats que se viralizaron en los últimos días, y cuestionó especialmente que se hayan hecho públicos. “Es un mensaje interno en un grupo de WhatsApp que tenemos con los intendentes. Me pareció bastante penoso y patético, y mucho más que se haya filtrado a la prensa, es lo más triste”, expresó.

En ese marco, aseguró que el gobernador Axel Kicillof dio la instrucción de no intervenir en internas políticas. “El gobernador nos pidió que no nos metamos en ninguna interna, y lo tengo que hacer como instrucción”, sostuvo, y agregó que prefiere no responder a agravios: “Cuando no hay ni argumentos ni respeto, no discuto”.

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Bianco también destacó gestos de respaldo recibidos tras la difusión de los chats, incluso desde la oposición. En ese sentido, agradeció públicamente a Néstor Grindetti y a Sebastián Pareja por haberse comunicado con él.

Por otra parte, el funcionario admitió tensiones dentro del oficialismo al señalar que “Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof no tienen un diálogo fluido”, en una definición que expone diferencias en la conducción política de cara al futuro.

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Carlos Bianco , Ministro de Gobierno de PBA, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre la interna del peronismo.



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En relación a las elecciones, Bianco defendió el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Estoy a favor de las PASO, es la mejor herramienta para dirimir diferencias, es transparente y la fiscaliza la Justicia”, afirmó. Sin embargo, aclaró que su realización dependerá del escenario político: “Si hay un candidato que es el preferido de la mayoría, capaz no es necesario ir a una PASO. El tiempo, las encuestas, etc., determinarán esto”.

Chat filtrados

La situación se conoció durante una emisión en A24, donde Feinmann aseguró que la conversación refleja “la interna feroz” que atraviesa el espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof, especialmente con sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner.

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Según relató el conductor, varios intendentes enviaron mensajes de apoyo a Bianco tras su intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. Entre ellos, mencionó a Fernando Mantegazza, de San Vicente, quien escribió: “Que te mejores pronto, compañero”, y a Maximiliano Wesner, intendente de Olavarría, que expresó: “Fuerza y pronta recuperación, Carly”.

Sin embargo, el momento más tenso del intercambio habría sido protagonizado por la exintendenta de Quilmes y actual diputada provincial, Mayra Mendoza. De acuerdo a Feinmann, la dirigente de La Cámpora envió un mensaje con tono crítico: “Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”.