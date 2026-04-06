El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, apuntó contra el Gobierno nacional al que acusó de “robar fondos” destinados a la provincia y cuestionó la conducta de funcionarios de La Libertad Avanza por recurrir a créditos de la banca pública mientras impulsan su privatización.

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Durante la conferencia de prensa en la Gobernación, Bianco sostuvo que la administración de Javier Milei mantiene una deuda con la Provincia y redobló las críticas. “Nosotros le estamos reclamando que nos pague lo que nos debe, en primer lugar, lo que nos robó”, lanzó.

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En ese sentido, denunció la paralización de obras y la retención de recursos. Según indicó, el Gobierno nacional “robó más de 1.000 obras públicas” y fondos específicos como los provenientes del impuesto a los combustibles y el ex Impuesto PAIS, destinados a infraestructura.

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“Es un gobierno que roba permanentemente. Entonces nosotros lo que estamos reclamando es que nos devuelva lo que nos robó”, insistió, y recordó que esos recursos están siendo reclamados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, Bianco cuestionó a funcionarios nacionales que accedieron a créditos del Banco Nación, en medio del discurso oficial contra el rol del Estado. “El gobierno que venía a privatizar el Banco Nación, sus funcionarios se tiran de palomita a sacar créditos de la banca pública”, señaló.

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El ministro remarcó la “contradicción política” de la gestión libertaria. “Dicen que todo lo estatal está mal, pero lo primero que hacen es recurrir al Estado. No hacen lo que dicen”, afirmó.

Por último, advirtió que existen denuncias sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de esos créditos y planteó que deberán ser analizadas por la Justicia. “Hay casos en los que ni siquiera podrían pagar la cuota con los ingresos declarados”, concluyó.