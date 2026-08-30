El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) volvió a marcar presencia territorial y capacidad de convocatoria en la Quinta Sección Electoral. Este sábado, el espacio alineado con el gobernador Axel Kicillof realizó un plenario en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, con la participación de dirigentes, intendentes, legisladores, funcionarios y militantes de los 27 distritos que integran la sección.

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Bajo la consigna “Organizar la esperanza”, el encuentro tuvo como eje la situación de los municipios y las consecuencias de las políticas del Gobierno nacional, pero también dejó un mensaje político hacia adelante: el MDF busca profundizar su organización territorial y consolidar a Kicillof como referencia para una construcción nacional del peronismo.

El plenario se desarrolló en el Polideportivo del Parque Municipal El Diego y tuvo como anfitriones al intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, y al senador provincial Jorge Paredi. También participaron ministros bonaerenses, legisladores e intendentes de otros distritos, entre ellos Fabián Cagliardi, de Berisso, y Mario Secco, de Ensenada.

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Kicillof, como referencia nacional

Uno de los mensajes más explícitos sobre el objetivo político del espacio estuvo a cargo de Wischnivetzky. El intendente de Mar Chiquita sostuvo que el peronismo bonaerense tiene “el mejor” candidato para construir una alternativa nacional y señaló directamente a Kicillof como “la oportunidad”.

La definición se produjo en un encuentro que, más allá de las discusiones sobre la realidad de cada municipio, tuvo como denominador común la necesidad de fortalecer la organización del MDF de cara al próximo ciclo electoral.

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En la misma línea, Paredi planteó la construcción de un proyecto nacional desde el territorio bonaerense. “El proyecto nacional que nos plantea Axel es el de caminar, trabajar y escuchar, para que el peronismo se organice y reconstruya el país que nos está dejando este Gobierno nefasto”, afirmó.

El senador provincial también trazó una fuerte contraposición con el Gobierno de Javier Milei al señalar: “El de Milei es con Z de nazismo, el de Kicillof es con C, de comprender a la gente y caminar el territorio”.

Bianco: “seguir construyendo la candidatura unificada”

El cierre político quedó en manos del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, uno de los principales dirigentes del armado kicillofista.

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Frente a la militancia de la Quinta Sección, Bianco planteó que el trabajo del espacio no se detiene en el plenario y marcó el horizonte electoral hacia 2027.

“Esto no para. De acá a las elecciones del año próximo, a seguir construyendo el MDF, a seguir construyendo la candidatura unificada del campo popular para ganarle a Milei. Ese es el objetivo, compañeros”, sostuvo.

La definición vuelve a ubicar la discusión sobre el liderazgo de Kicillof dentro de una estrategia más amplia: consolidar primero una estructura política propia en el territorio bonaerense y, desde allí, avanzar hacia una alternativa nacional.

En sus redes sociales, Bianco reforzó esa idea al señalar que el encuentro sirvió para “reafirmar la voluntad de construir la alternativa nacional y popular que conduzca los destinos de nuestra Patria” y sostuvo que el escenario actual puede revertirse en 2027 “con militancia” y con la recuperación de los derechos.

Del territorio a 2027

El plenario de Santa Clara del Mar forma parte de una serie de encuentros que el MDF viene realizando en las distintas secciones electorales bonaerenses. La estrategia combina la construcción territorial con una definición política cada vez más visible sobre el rol que Kicillof pretende ocupar en el escenario nacional.

La Quinta Sección volvió a funcionar así como una nueva demostración de la estructura que el gobernador viene construyendo dentro del peronismo bonaerense. El desafío para el espacio será ahora transformar esas convocatorias en organización política sostenida y, al mismo tiempo, avanzar en la construcción de una alternativa capaz de disputar el rumbo nacional en 2027.

Por lo pronto, el mensaje que dejó el plenario fue claro: el MDF no piensa detener su armado y Kicillof aparece, cada vez con mayor nitidez, como la referencia alrededor de la cual ese espacio busca construir una alternativa nacional.