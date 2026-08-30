Por Gabriela Edith Lorenzo

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Luego de la reunión cumbre entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo kirchner, el peronismo alcanzó un consenso que, al menos por ahora, parece haber puesto en pausa la interna a cielo abierto entre quiénes responden al gobernador y el cristinismo más duro. Competir en una PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) y que el candidato sea elegido en las urnas y no por un dedazo. Un debate que se dará en el Congreso de la Nación y que obligó al peronismo a fijar una tregua estratégica.

Ese fue el punto central de la reunión que los líderes de las tres tribus del peronismo mantuvieron con los jefes de bloque del peronismo en el Congreso. Del encuentro del que también participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja, ) Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, surgió una premisa: votar en bloque en contra de la reforma electoral que se debate en el Senado y defender las PASO como una herramienta indispensable para ordenar las candidaturas.

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“De acá a las elecciones del año próximo, a seguir construyendo el MDF, a seguir construyendo la candidatura unificada del campo popular para ganarle a Milei. Ese es el objetivo, compañeros”, sostuvo Carlos Bianco en el plenario del MDF que se realizó este sábado en Mar Chiquita.

“Axel hoy no es candidato: al candidato lo tiene que construir el pueblo. No queremos que surja de una rosca, ni a dedo, ni por un tuit”, sentenció el Cuervo Larroque durante una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al tiempo que planteó la necesidad de que el peronismo se ordene “bajo una conducción clara”.

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“Hoy el peronismo no tiene el liderazgo, están todos en un plano de horizontalidad producto de haber perdido las elecciones y que se va a tener que dirimir el liderazgo en un proceso natural, como pueden ser las PASO”, expresó el diputado nacional massista, Guillermo Michel, en rueda de prensa tras encabezar una charla-debate sobre endeudamiento familiar en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia.

La reelección indefinida de intendentes y la pulseada en Provincia

En el plano bonaerense restan construir algunos consensos en materia electoral, entre ellos el capítulo referido a las reelecciones indefinidas de intendentes que ha sido caballito de batalla de la interna peronista durante buena parte del período legislativo 2025. En este 2026, se juega el segundo tiempo de un debate que tiene como protagonista al Senado bonaerense.

Lejos de empezar a discutirse sobre el tema, lo que está en debate en este momento es de qué lado de la cancha se va a disputar el partido. Es que el proyecto de la kicillofista Ayelén Durán que impulsa la posibilidad de reelegir a los intendentes se encuentra en la comisión de Legislación General junto a otros expedientes que competen a materia electoral. Desde Reforma Política y del Estado, Malena Galmarini reclama prioridad en el tratamiento y la disputa que transita por carriles institucionales aún no ha tenido una definición.

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La senadora del Frente Renovador solicitó formalmente el mes pasado que se remitieran a la comisión que preside la totalidad de los proyectos electorales y, al no recibir respuesta, se dirigió directamente a Carlos Bianco. El encuentro se concretó el pasado lunes en Casa de Gobierno, y para sorpresa de Galmarini, el ministro de Gobierno, también había convocado a la presidenta de la misma comisión en la Cámara baja, Ana Luz Balor quién responde al kicillofismo.

“Fuimos conversando sobre estos proyectos que están dando vueltas, en algunos estuvimos más de acuerdo en otros no, y después tenemos que hablar con Agustina (Vila)”, declaró la senadora de Tigre en diálogo con este medio. En esa línea puntualizó que ya venía dialogando con Balor y que recibió un llamado de Germán Lago, quien preside Legislación General y quedaron en reunirse a la brevedad. Por su parte la diputada kicillofista expresó tras la reunión en calle 6 relató que el motivo fue “abordar la agenda de la reforma política en la Provincia de Buenos Aires” y “sumar miradas y trabajar en equipo es el camino”.

Malena Galmarini y Ana Luz Balor, antes de la reunión convocada por Carlos Bianco para abordar los proyectos electorales.

Galmarini no descartó la posibilidad de que los expedientes electorales sean tratados en un plenario de comisiones e insistió en el diálogo entre las partes con o sin proyectos. Así lo manifestó también ante los demás integrantes de la comisión a los que invitó a comenzar a charlar las diferentes temáticas en tanto se resuelve el destino de los expedientes. En ese marco, declaró que las posiciones dentro del bloque son las ya conocidas.

En este punto cabe aclarar que el massismo impulsó la normativa que limita la reelección indefinida de intendentes sancionada en 2016 (Ley 14.836) durante el gobierno de María Eugenia Vidal. En tanto que desde el kicillofismo sostienen que la medida tiene un carácter proscriptivo y que debe ser el vecino el que elija la continuidad o no de la autoridad municipal. La llave para destrabar el debate parlamentario la tiene la secretaria general de Gobernación, Agustina Vila, quien oficia de intermediaria entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Pero bueno es difícil si no hay definiciones de más arriba, algunas definiciones hubo luego de la reunión de los gobernadores”, detalló Malena Galmarini en diálogo con este medio y anticipó: “Sino se desdobla y si vamos todos a aguantar arriba las PASO se supone que vamos a aguantar todos acá también. Eso te va despejando algunas cosas y te va permitiendo acomodar un poco el calendario”.

Las PASO y el calendario electoral bonaerense

A la puja entre comisiones en el Senado bonaerense se suma la incertidumbre de las definiciones nacionales y es que, tal como lo explicó Galmarini, algunos puntos como las PASO dependen en gran parte de lo que se decida en el Congreso de la Nación. En este contexto, la cumbre que reunió a los referentes de las tres tribus peronistas, sirvió para abroquelar al espacio en torno a un consenso: definir las reglas de juego para la selección del candidato presidencial de 2027.

El diputado nacional Guillermo Michel durante una charla-debate sobre Endeudamiento Familiar en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense.

El diputado nacional Guillermo Michel fue contundente en este punto: “Yo creo que la solución a esto no es encerrarse cuatro paredes entre dirigentes y hablar de la rosca política, sino justamente hablar con la gente”. Consultado por las divisiones dentro del espacio analizó: “Creo que primero, es funcional al gobierno Milei seguir enfrascado en esa interna y segundo, que el proceso del peronismo tiene que parir un nuevo liderazgo”.

“Hoy el peronismo no tiene el liderazgo, están todos en un plano de horizontalidad producto de haber perdido las elecciones y se va a tener que dirimir el liderazgo en un proceso natural, ya sea con las PASO o ganando las elecciones un próximo dirigente peronista”, subrayó el diputado en diálogo con este medio, suscribiendo el acuerdo alcanzado por el jefe del bloque peronista, Germán Martínez con su par en el Senado, José Mayans, en la reunión cumbre de las tribus peronistas.

También tuvo lugar para la autocrítica: “Creo que cada uno tiene que aportar su granito de arena, salir a hablar con los vecinos de los problemas de la gente y hablarle sobre todo a los jóvenes. Es el trabajo que tenemos que hacer de nuevo cada uno desde su lugar, con humildad y sabiendo que cometimos errores en el pasado, por eso perdimos las elecciones, pero teniendo en claro que el gobierno de Milei no le solucionó la vida a nadie”.

En esa línea, Michel que acababa de exponer en una charla-debate sobre endeudamiento familiar aseguró que Milei “ha empeorado la variable de salud, educación y sobre todo empleo y la industria, la apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo la industria local”. Y cerró, con sello de unidad y triunfo: “Yo no tengo duda que el peronismo va a ser gobierno a partir del 11 de diciembre del 27. Tenemos que trabajar en ese proceso”.