El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, acompañado por el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el titular de ARBA, Cristian Girard.

Consultado por la prensa sobre versiones que hablaban de posibles cambios en el gabinete de Axel Kicillof, Bianco fue tajante:

“No hay prevista ninguna modificación en el gabinete, y nosotros seguimos teniendo el mismo vínculo con todos los intendentes de la provincia, independientemente del sector al que pertenezcan”, aseguró el funcionario.

La pregunta había sido formulada por Juan Pablo Ferrari, periodista de la Red 92 de La Plata, quien hizo referencia a rumores de distanciamiento con algunos ministros e intendentes del peronismo vinculados a diferentes corrientes internas.

Fondo municipal y negociaciones con la Legislatura

Más adelante, la periodista Belén Robledo de Página 12 consultó sobre las negociaciones con la Legislatura bonaerense por el presupuesto y el proyecto de endeudamiento. En particular, mencionó la posibilidad de crear un fondo de libre disponibilidad para los municipios, desvinculado de la toma de deuda.

Bianco explicó que el esquema actual busca “reforzar las arcas provinciales” y luego destinar una parte a los distritos.

“Si ponés un fondo fijo que no está vinculado a ningún tipo de recurso adicional, son fondos que va a tener que repartir la provincia de su recaudación propia. Es inconveniente en este contexto de crisis”, sostuvo.

El ministro recordó que la Provincia de Buenos Aires sufrió recortes por casi 13 billones de pesos por parte del gobierno nacional y una fuerte caída de la coparticipación y la recaudación, producto de la recesión.

“La situación económica y financiera que estamos padeciendo como consecuencia de las políticas del gobierno nacional nos afecta muchísimo”, lamentó.

Reclamo a Santilli y pedidos al nuevo Gobierno

Bianco también se refirió a la inminente asunción de Diego Santilli como ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, y contó que ya le envió un mensaje para pedir una reunión formal.

“Le escribí, lo felicité cuando ganó la elección, me puso una manito, pero después no contestó. Le pedí una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó, esos casi 13 billones de pesos”, afirmó.

Entre los reclamos, mencionó la necesidad de retomar la obra pública, continuar el dragado del Río Salado, transferir la jurisdicción de la autopista Presidente Perón y de las aguas del Río de la Plata para avanzar con el Canal Magdalena.

