Un hombre estafó a una casa de indumentaria deportiva y una panadería al simular pagar con transferencia bancaria a través de aplicaciones de celular pero el dinero nunca llegó a los comerciantes. Cuáles son los consejos para evitar ser estafados.

Modus operandi

En primer lugar describiremos el modus operandi del estafador de acuerdo a los relatos de los estafados. En ambos comercios, el estafador mostró el celular y le dijo que le habían descontado, que el pago vía Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, había sido exitoso.

En el local de indumentaria deportiva, tomó dos prendas de vestir sin pensar en el precio ni preguntar mucho más. Luego hizo el presunto pago virtual, pero el monto nunca impactó.

Luego, continuó su raid por una panadería: “Compró lo que encontraba. Estaba lleno, porque fue el sábado. Era un llevar por llevar, lo que veía: facturas, bizcochos, pan, era cualquier cosa, gaseosa, lo que veía lo pedía”, contó Verónica, titular de la panadería damnificada, a LaNoticia1.com.

El estafador gastó 2900 pesos: “Para nosotros, en este rubro, es mucho, porque un cliente diario no gasta eso”, señaló la panadera. Al igual que en el otro caso, hizo el presunto pago con billetera virtual y nunca impactó.

“A mí no me aparecía. Los sábados con Cuenta DNI por ahí se colapsa. Me dijo que trabajaba en el puerto, había dos clientes que lo saludaron, entonces dije debe ser un chico conocido”, contó Verónica, que finalmente resultó víctima.

Consejos para evitar ser estafado

Este tipo de estafa comenzó a ser frecuente en todo el país desde que se convirtió en habitual el pago a través de QR con billeteras virtuales. La recomendación para evitar este delito es procurar verificar que la transacción se hizo de manera correcta.

En algunos casos recomiendan incluso tomar una fotografía del envío del pago y solicitar número de teléfono y de DNI del cliente, para tener contacto ante un eventual problema con el pago.