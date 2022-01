El senador bonaerense del Frente de Todos, Eduardo Bali Bucca, informó que dio positivo para coronavirus. Aprovechó la ocasión para insistir en la obligatoriedad de la vacunación.

"Estar vacunado me permite transitar la enfermedad con pocos síntomas. Agradezco a todo el equipo de salud y huella de Bolívar", dijo. Y agregó: "Insisto constructivamente en la necesidad de establecer la vacunación obligatoria".

Anteriormente, Bucca señaló que "la vacuna salva vidas". "El porcentaje de niñas y niños no vacunados o con esquemas incompletos suman motivos para declarar obligatoria la vacunación contra el COVID-19", detalló.

"La vacuna salva vidas, disminuye los sintomas y frena la circulación viral. Simple. La vacunación es la medida sanitaria con mayor impacto por excelencia y también la principal estrategia de recuperación social y económica", subrayó.

Al respecto, la minista de Salud Carla Vizzotti, descartó esa posibilidad. "No es la obligatoriedad la solución para mejorar las coberturas. En Argentina tenemos coberturas muy altas y seguimos avanzando. No es necesario una ley desde lo regulatorio y desde el área técnica no creemos que sea el momento", dijo.