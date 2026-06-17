La pasión por la Selección Argentina también tiene representación de Bolívar en el Mundial 2026. José Luis Del Castillo y su esposa Cristina fueron vistos ingresando al estadio de Kansas City para presenciar el debut del conjunto nacional.

Ads

La pareja logró viajar a Estados Unidos tras resultar ganadora de un sorteo organizado por Distribuidora Z, que les permitió cumplir el sueño de vivir de cerca la máxima cita del fútbol mundial.

Las imágenes de ambos llegando al estadio fueron compartidas por el medio bolivarense Diario La Mañana bajo el hashtag #VamosArgentina, reflejando la emoción de los hinchas locales que acompañan a la Scaloneta desde las tribunas mundialistas.

Ads

Ads