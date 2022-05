El bono de 18 mil pesos de Anses tenía variados requisitos. No obstante, quienes no pudieron acceder no han obtenido respuesta clara. El organismo sólo emite una lista de contraindicaciones en general. Por lo tanto, los rechazados no saben el por qué de su situación.

En este sentido, se multiplicaron las quejas en redes sociales, donde muchos aseguran cumplir con todo lo solicitado y que, además, necesitan de esa ayuda económica.

Al respecto surgieron críticas al Gobierno, reflejando el enojo por esbozar una promesa que se está concretando a medias.

Hasta dirigentes políticos de la oposición se sumaron a los cuestionamientos.

En el medio de necesidades que angustian y que crecen día a día, #Anses pone cruces de información y palos en la rueda para que los más necesitados puedan cobrar un bono que, encima, no alcanzaría para casi nada. Indigna: basta de filtros. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) May 5, 2022

Me ayudan con un RT , estoy desocupado y con un juicio de desalojo nadie me toma con 57 años, soy profesional. Ya no quiero vivir más asi pic.twitter.com/R9csgDCxJH — Fabio the best Bacci (@AvengerBacci) May 5, 2022

Che tengo a mí vieja llorando sarpado porque le denegaron el ife nuevo, ella es empleada doméstica y solo gana 12k por mes, tienen idea donde se puede averiguar cuál sería el requisito que no cumple? — Maximiliano (@MaxiMelian93) May 5, 2022

Si NO tenés trabajo, no tenés AUH y sos madre soltera, pero tu familia te ayuda a pagar una prepaga para no suspender tratamientos, Anses te niega el refuerzo de emergencia, el mismo Anses que le da un bono de 20000 a sus empleados, con buenos sueldos y cobertura social — LilianGayoso(@muyfli1) May 5, 2022