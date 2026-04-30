Brandsen: Katopodis supervisó obras viales
El Ministro de Infraestructura de la Provincia recorrió los trabajos de puesta en valor de la Ruta Provincial 215 y la repavimentación de cuadras en el casco urbano de la ciudad, que mejorarán la conexión y seguridad a los habitantes de la región.
Gabriel Katopodis, junto al Intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, recorrieron las obras viales que se realizan en la Ruta Provincial 215.
Durante la recorrida, el ministro indicó: “Por este corredor pasa la producción, la piedra, el cemento que mueve a toda la región. Junto a Vialidad lo estamos repavimentando y construyendo la segunda calzada para potenciar todo el transporte de esta producción”.
Y concluyó: “A diferencia del gobierno nacional que se queda con la plata y no hace un kilómetro de ruta, la provincia y el municipio van a seguir trabajando en la agenda de obras que necesita esta ciudad”.
La obra, que se realiza a lo largo de 7 km, consiste en la repavimentación y ensanche de calzada existente y la construcción de la segunda calzada entre la Rotonda "Los Bosquecitos" y la Calle 13.
Actualmente se encuentran ejecutando tareas de colocación de alcantarilla longitudinal en el cruce con la calle Graham Bell, junto con el mantenimiento de señalización transitoria y desvíos.
La RP 215 es una arteria muy importante para todo el tránsito proveniente del interior de la Provincia por la que transitan más de 19.000 vehículos por día y se traslada la actividad productiva e industrial por lo que, una vez finalizada la obra, no sólo se verán beneficiados las y los habitantes de la zona, sino que también habrá un mejor desarrollo de la región.
Luego, recorrieron los trabajos de asfalto, cordón cuneta y desagües pluviales que se realizan en 10 calles del casco urbano de la ciudad.
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