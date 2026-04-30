Gabriel Katopodis, junto al Intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, recorrieron las obras viales que se realizan en la Ruta Provincial 215.

Ads

Durante la recorrida, el ministro indicó: “Por este corredor pasa la producción, la piedra, el cemento que mueve a toda la región. Junto a Vialidad lo estamos repavimentando y construyendo la segunda calzada para potenciar todo el transporte de esta producción”.

Y concluyó: “A diferencia del gobierno nacional que se queda con la plata y no hace un kilómetro de ruta, la provincia y el municipio van a seguir trabajando en la agenda de obras que necesita esta ciudad”.

Ads

La obra, que se realiza a lo largo de 7 km, consiste en la repavimentación y ensanche de calzada existente y la construcción de la segunda calzada entre la Rotonda "Los Bosquecitos" y la Calle 13.

Actualmente se encuentran ejecutando tareas de colocación de alcantarilla longitudinal en el cruce con la calle Graham Bell, junto con el mantenimiento de señalización transitoria y desvíos.

Ads

La RP 215 es una arteria muy importante para todo el tránsito proveniente del interior de la Provincia por la que transitan más de 19.000 vehículos por día y se traslada la actividad productiva e industrial por lo que, una vez finalizada la obra, no sólo se verán beneficiados las y los habitantes de la zona, sino que también habrá un mejor desarrollo de la región.

Luego, recorrieron los trabajos de asfalto, cordón cuneta y desagües pluviales que se realizan en 10 calles del casco urbano de la ciudad.