El medio zonal "La Razón de Chivilcoy" replicó los dichos del intendente Guillermo Britos en conferencia de prensa. El funcionario aprobó la decisión del Gobierno provincial de suspender la autorización de fiestas masivas y lo definió como "una acertadísima medida del gobernador".

En este sentido, el jefe comunal se refirió a la posible habilitación de un reconocido salón de eventos local y ratificó: "Que se olviden. Entiendo que por política se quiera ensuciar a una gestión que viene trabajando en forma ejemplar".

A la hora de referirse al 31 de diciembre aseguró que no abrirá ningún boliche y, en caso de hacerlo, será clausurado porque "no hay posibilidades de ningún evento en este momento. No podemos permitir fiestas masivas".

En uno de sus apartados se refirió a la situación de los comerciantes y aclaró que, si bien entiende que llevan 9 meses sin poder abrir, "en este marco no se van a permitir eventos masivos ni en lugares abiertos, ni en boliches".

Britos descartó también la posibilidad de habilitar espacios con mil personas y en cuanto a las reuniones familiares apeló a la responsabilidad individual: "Si hay una reunión en una quinta con 20 familiares podrán hacerlo, el riesgo es de ellos, si se reunen en una casa donde la familia decide recibir el año juntos, decide el riesgo".

Esta medida aseguró que la toma en reconocimiento al personal de la salud y al cuidado de su propia salud.

En las últimas 24 horas Chivilcoy informó 2146 casos confirmados, 760 personas en aislamiento, 59 en analisis, 12 confirmados en las últimas horas, 140 activos y 1943 recuperados.