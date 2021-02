Las redes sociales fueron escenario de una denuncia en torno al plan de vacunación cuando comenzó a circular una lista con nombres de personas vacunadas en el municipio. Lo cierto es que Guillermo Britos se despegó del asunto y en conferencia de prensa consideró: "Me parece bien que vayan a la Justicia para saber quién lo hizo circular”.

Su discurso estuvo enfocado en aclarar que el Plan de Vacunación contra el Coronavirus corresponde a Provincia por que "lejos" esta su espacio "de ser responsable de eso (...) de ninguna manera corresponde que ni yo ni ningún intendente intervenga, ya que es facultad de la Provincia”.

En este sentido explicó que es facultad del Gobierno local "controlar que la persona que se presenta en el vacunatorio del Hospital Municipal sea la que figura en la turnera", de los turnos que otorga el gobierno provincial a quienes se inscriben en los formularios.

"En el listado del vacunatorio del Hospital de Chivilcoy no aparece como vacunado ningún integrante del Bloque del Frente de Todos”, afirmó Britos y aclaró que no epdirá por la renuncia de funcionarios de provincia ya que no es su facultad.

Sin embargo, apoyó que se investigue quién se ha vacunado y por qué. "Tenemos que trabajar todos juntos y unidos para combatir esta pandemia”.