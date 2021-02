El intendente Guillermo Britos habló con Radio Sónica FM sobre la situación actual del Municipio en materia sanitaria y celebró: “Estos últimos días no hemos superado los diez casos, por lo que, afortunadamente, estamos muy tranquilos".

“Hasta anoche había 82 casos activos, pero por la noche se cotejan los datos de cada día, y ahí sabremos los activos que quedan, que se publican en la placa que lanzamos alrededor de las 20 horas", señaló en referencia a los números del fin de semana.

Sin dudas, uno de los puntos más importantes a los que se refirió, fue sobre las denuncias por la vacunación de no esenciales en el Municiío de Chivilcoy tras distintas fotos que se viralizaron en redes sociales.

En este sentido, aclaró: “Hay gente que se ha vacunado que, en principio, no son esenciales, o al menos así lo entiende la comunidad, por lo que se deberá analizar caso por caso para saber si es legal o no lo que están haciendo".

A la vez, aprovechó la ocasión para destacar el valor que realizan desde el nosocomio: “Quiero dejar en claro la honorabilidad y el trabajo serio de Elsa Benzo en el vacunatorio del Hospital, como de los directores y el secretario de Salud, ya que ellos nada tienen que ver con lo que ha estado circulado en las redes sociales".

Además, consideró "una falta de respeto" que se culpe al Hospital y a sus responsables "de lo que está sucediendo” y aclaró que #la responsabilidad neta y absoluta de esto es de Zona Sanitaria X, que es desde donde se confecciona el listado, y desde donde, incluso, han presionado a nuestro secretario de Salud para que se respete dicho listado de turnos".

"Es una falta de respeto subir fotos a las redes y publicitar que jóvenes de 18 años se están vacunando, y esto ha generado dolor y cuestionamientos entendibles en muchas familias”, opinó el jefe comunal a la vez que aclaró que él no se vacunó ya que "aún no estoy en el grupo de riesgo, me parece que antes hay otras prioridades, como el personal de salud".

Respecto al pedido de disculpas, Britos opinó que “el que se equivocó debe pedir perdón, no echar culpas a quien no corresponde, y seguir trabajando”.

También aprovechó la ocasión para informaron acerca de los Consultorio externos los cuales se encuentran en la última etapa de construcción.