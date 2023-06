El Jefe Comunal de Chivilcoy, Guillermo Britos, declinó el ofrecimiento para ir como candidato a gobernador de La Libertad Avanza y dijo que se abocará de ahora en más a Primero Chivilocy, su agrupación municipal para que continúe gobernando el distrito.

En conferencia de prensa el intendente aseguró que declinó el ofrecimiento por motivos personales. En este sentido, adelantó que Primero Chivilcoy competirá en las próximas elecciones.

"Es un inmenso honor que uno de los espacios que puede pelear la presidencia, haya pensado en mí para ser candidato a gobernador, lo valoro, lo he agradecido y no tengo ninguna duda que era una oportunidad irrepetible para mi. También pienso que Javier (Milei) va a hacer una extraordinaria elección y que ante la bronca acumulada contra todos los dirigentes, es algo novedoso, La Libertad Avanza tiene integrantes muy importantes en la boleta. Le va a ir muy bien", remarcó.

Seguidamente, el Jefe Comunal comunicó que no será candidato a gobernador: "Como siempre dije nosotros vamos a pensar en nuestra ciudad, así que no voy a ser candidato a gobernador por cuestiones personales y por pensar en Chivilcoy”. En este sentido, el Intendente sostuvo: “Nuestro objetivo es que Primero Chivilcoy pueda seguir gobernando. No tiene nada que ver con el espacio, no he tenido ningún problema con ningún dirigente porque - como dije - estoy honrado. Espero que les vaya muy bien".

"Antes del 24 de junio vamos a comunicar quiénes van a ser nuestros candidatos con nuestra boleta con la que vamos a competir", señaló. Y agregó: "En caso de haber aceptado la candidatura a gobernador, tendría que haber dejado esta función durante cuatro meses para hacer campaña, arrancás a la mañana y terminás a la noche. A mí me gusta estar en los detalles decisivos y no enterarme de lo que pasa día a día. Además, teniendo en cuenta lo que pasó ayer (respecto al Programa Puentes) no puedo perjudicar a mi ciudad, sería irresponsable de mi parte dejar Chivilcoy en un momento así”.

También Britos comentó que tuvo siempre "las mejores charlas con Milei pero me sorpendió la forma en que se dirige con los otros. Me dijo que me entendía y me deseó suerte".

Y concluyó: "La etapa en La Libertad Avanza para mí está cerrada, a partir de hoy hablo solo de Chivilcoy. Es la única declaración que hago sobre el tema. En caso de que tenga decidido ser candidato será por Primero Chivilcoy".