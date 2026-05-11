La madre de Bastián Jerez, el menor de edad accidentado en los médanos de Pinamar, lanzó una rifa solidaria para pagar los costos de la internación de su hijo.

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El menor de 8 años fue intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades y se recupera de las heridas sufridas por el choque ocurrido el 12 de enero entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar.

Según publicó Macarena Collantes en su cuenta de Instagram, cada número tiene un costo de $10.000 y se sortean cinco premios: un costillar, una pava eléctrica, un termo y una freidora de aire.

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Además, Bastián está a punto de completar el equipo de la Selección argentina con todas las figuritas en el álbum del Mundial 2026.

El niño se encuentra internado desde febrero en el Hospital Italiano de San Justo, luego de permanecer un mes en el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata.

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Manuel Molinari, el conductor de la Amarok; Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.