Alberto Samid, conocido como el "Rey de la Carne", quedó lejos de obtener una banca en la Cámara de Diputados tras las elecciones legislativas de este 26 de octubre de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

Ads

El empresario, que encabezó la lista del Frente Patriota Federal, logró apenas 1,20% de los votos, muy por debajo del piso necesario para asumir. Tras conocer los resultados, escribió en redes sociales: "Bueno, seguiré vendiendo carne".

Puede interesarte

Antes de la elección, había hablado con nosotros en LANOTICIA1.COM, donde aseguró que nunca se alejó de la política y explicó que su candidatura surgió de la crisis que atraviesan sus amigos y vecinos, quienes "ya no hablan de fútbol ni de política, sino de que no llegan a fin de mes".

Ads

En esa charla, Samid había asegurado que sería "la gran sorpresa" de estas elecciones. También criticó al kirchnerismo, reivindicó al peronismo clásico, cuestionó la gestión de Javier Milei y defendió “la mesa de los argentinos”.

Ads