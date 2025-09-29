Bullrich admitió que el triple crimen narco fue "perpetrado por una organización que no estaba dentro de nuestro radar"
La Ministra de Seguridad de Javier Milei reconoció que el asesinato "mafioso" de las tres mujeres en Florencio Valera fue impulsado por delincuentes que estaban "fuera del radar de Provincia, Ciudad y Nación".
Según Patricia Bullrich el triple asesinato de Florencio Varela “es un crimen mafioso, perpetrado por una organización que no estaba dentro de las organizaciones que se persiguen”.
Y en declaraciones televisivas ahondó: “Este señor asesino, Pequeño J, no estaba en el radar de la Provincia de Buenos Aires, ni en el de CABA y tampoco en el radar nacional”.
A su vez, explicó: “Hasta ahora en ninguno de los lugares que se allanó apareció droga, (pero) las características narcos están”.
Por último, sostuvo: “No hay que politizar el caso. Nosotros acompañamos al Ministerio de Seguridad de la Provincia, en lo que nos piden”.
