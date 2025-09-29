Según Patricia Bullrich el triple asesinato de Florencio Varela “es un crimen mafioso, perpetrado por una organización que no estaba dentro de las organizaciones que se persiguen”.

Ads

Y en declaraciones televisivas ahondó: “Este señor asesino, Pequeño J, no estaba en el radar de la Provincia de Buenos Aires, ni en el de CABA y tampoco en el radar nacional”.

A su vez, explicó: “Hasta ahora en ninguno de los lugares que se allanó apareció droga, (pero) las características narcos están”.

Ads

Por último, sostuvo: “No hay que politizar el caso. Nosotros acompañamos al Ministerio de Seguridad de la Provincia, en lo que nos piden”.

Puede interesarte

Ads