La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este miércoles que hubo dos detenidos por la agresión contra el presidente Javier Milei durante una recorrida en Lomas de Zamora y responsabilizó directamente al intendente del distrito, Federico Otermín.

“El principal responsable de lo que pasó hoy es Otermín. Estaban sus funcionarios y los barrabravas que trabajan con él. Pensar que Lomas de Zamora es de él, es un error”, declaró Bullrich en diálogo con La Nación +. Según se informó, uno de los detenidos es un militante de la agrupación HIJOS, que intentó subirse a la camioneta en la que viajaba Milei junto a su comitiva y que ya fue liberado. El otro, un barrabrava de Arsenal con derecho de admisión en el fútbol argentino, fue acusado de arrojar piedras contra el vehículo presidencial y recuperaría la libertad en las próximas horas.

Bullrich describió que en el lugar también se encontraba el secretario de Seguridad de Lomas, el concejal Claudio Morel, el secretario de Gobierno y barras vinculados a Temperley. “Fue un ataque brutal al Presidente. El Presidente corrió la cabeza, sino le pegaba la piedra”, aseguró.

En ese contexto, la ministra vinculó el hecho al kirchnerismo en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “Nos tiran piedras todo el tiempo, en caravanas y de forma mediática también. Hoy tenemos a la intendencia de Lomas de Zamora metida en lo que era un acto democrático”, advirtió.

Por último, Bullrich destacó el accionar de la Policía Bonaerense al señalar que “se puso como escudo del Presidente y hay que valorarlo”, junto a fuerzas federales y la custodia de Milei que actuaron para contener la situación.

Desde el municipio, el intendente Federico Otermín salió a repudiar la agresión y condenó "cualquier hecho de violencia, enfáticamente”. Si bien reconoció que “hay mucha gente enojada por un montón de situaciones del Gobierno”, rechazó las acusaciones de Bullrich al señalar que “es falso lo que dijo, pero no me asombra. No se puede decir cualquier cosa”. El jefe comunal remarcó que no hubo participación de militantes locales y volvió a pedir que las expresiones de descontento se mantengan “dentro de los canales democráticos”.