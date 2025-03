Después de que Jorge Macri intentara desmarcarse de la represión en las afueras del Congreso durante una marcha de jubilados, Patricia Bullrich le dijo de todo y lo vinculó al accionar de la policía ese día, accionar que dejó varios heridos, uno de ellos de extrema gravedad.

“Cuando uno toma una decisión, y ese día las fuerzas federales y las de la Ciudad trabajamos codo a codo, luego hay que bancar. No vale correrse. Esto de decir que ‘hay que tener cuidado’, bueno, le quemaron un patrullero. La pasamos todos mal. A los tibios los vomita Dios, decía Carlos Saúl Menem”, lanzó la Ministra de Seguridad en declaraciones televisivas.

Y sostuvo: “No me gusta que después de estar trabajando juntos, el Jefe de Gobierno diga acá hago un punto. Estuvimos codo a codo. Lo que tenemos que pensar es en grande. Tenemos que estar todos juntos. No hacer un puntito y hacerse a un lado. Esa tibieza no nos sirve”.