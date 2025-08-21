Bullrich culpó a Provincia por los incidentes en Independiente y tildó de inútil a Kicillof tras promover los visitantes
La ministra de Seguridad de la Nación salió a cruzar a su par bonaerense, Javier Alonso, y dijo: "Dejaron que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden". Y cuestionó al gobernador por celebrar el regreso de las dos hinchadas en Provincia para el fútbol de Primera: "Puro show".
La tragedia en el estadio de Independiente dejó en evidencia la falta de control y seguridad durante el partido, generando duras críticas desde distintos sectores políticos. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, señalando que "dejaron que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden". Según la candidata a senadora de La Libertad Avanza, la medida “puso en riesgo a las familias y a los hinchas de bien”.
El Ministerio de Seguridad Nacional emitió un comunicado oficial en el que detalló medidas inmediatas para identificar y sancionar a los responsables: la aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina, la entrega urgente de cámaras de seguridad del club y sus alrededores, y un operativo conjunto con Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en frontera. Además, se informó la comunicación con la Embajada de Chile y un pedido a Migraciones para expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros.
El comunicado subrayó que el hecho es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino, y responsabilizó a la Aprevide y al Ministerio de Seguridad bonaerense -conducido por Javier Alonso- por permitir un esquema de “hinchadas unidas” y “dejar hacer” que agravó la violencia. El texto concluye con un llamado a que el orden y la seguridad no queden subordinados a la política o intereses electorales, y a que" las familias y los hinchas de bien puedan disfrutar de los eventos deportivos en paz".
Bullrich también cuestionó al gobernador Axel Kicillof, asegurando que “se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral”, y remarcó que “es evidente que no puede garantizar la seguridad ni proteger a la gente frente a los barras bravas”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión