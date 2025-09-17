La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que el Gobierno nacional ya transfirió los 200 mil millones de pesos comprometidos para la reconstrucción de Bahía Blanca tras la inundación del 7 de marzo.

Ads

La funcionaria respondió así al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que señalaba que, a través de la Decisión Administrativa 23/25, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo había reducido a la mitad los fondos del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, pasando de $200 mil millones a $100 mil millones.

“Eso es mentira, el gobierno nacional puso 200 mil (millones) para la reconstrucción, dio todos los subsidios, luego el Congreso votó otros 200 mil, pero ya se habían dado. Votó una emergencia que ya se repartió. Es ridículo lo que dice el Congreso”, sostuvo Bullrich en declaraciones a La Brújula 24.

Ads

El tema se da en un contexto de tensión política, ya que en junio el Gobierno había vetado, mediante el decreto 424/25, la ley sancionada por el Congreso con apoyo de todos los bloques que establecía una ayuda por el mismo monto “o la suma necesaria” para cubrir los daños ocasionados por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Desde el oficialismo insisten en que los recursos ya fueron girados y aplicados en subsidios y asistencia.

Ads