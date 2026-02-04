Bullrich destacó que enero fue "el más seguro de los últimos años"
La Senadora libertaria compartió una publicación del Ministerio de Seguridad de la Nación, cartera que condujo hasta hace unos meses, cuando asumió su banca en el Congreso.
“Ley, orden y Fuerzas Federales que actúan con la convicción y el respaldo para hacer lo correcto. La lucha contra el narcotráfico es una decisión desde el día uno de este Gobierno”, señaló Patricia Bullrich en redes sociales y compartió un mensaje del Ministerio de Seguridad.
La publicación de la cartera indicaba: “Récord histórico del Plan Bandera: El enero más seguro de los últimos años. La doctrina de seguridad y orden funciona. Contra el narcotráfico ni un paso atrás".
Desde el Ministerio agregaron datos comparativos sobre los homicidios perpetrados en enero en relación a periodos anteriores.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión