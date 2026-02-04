“Ley, orden y Fuerzas Federales que actúan con la convicción y el respaldo para hacer lo correcto. La lucha contra el narcotráfico es una decisión desde el día uno de este Gobierno”, señaló Patricia Bullrich en redes sociales y compartió un mensaje del Ministerio de Seguridad.

La publicación de la cartera indicaba: “Récord histórico del Plan Bandera: El enero más seguro de los últimos años. La doctrina de seguridad y orden funciona. Contra el narcotráfico ni un paso atrás".

Desde el Ministerio agregaron datos comparativos sobre los homicidios perpetrados en enero en relación a periodos anteriores.

RÉCORD HISTÓRICO DEL PLAN BANDERA: EL ENERO MÁS SEGURO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS



LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y ORDEN FUNCIONA.



CONTRA EL NARCOTRÁFICO, NI UN PASO ATRÁS. pic.twitter.com/z8MFLocAbv — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 3, 2026

