Bullrich fue al Lollapalooza en San Isidro, se sacó fotos con fans de Rae y en redes le reprocharon que "está de joda"
La senadora recorrió el predio del festival en el Hipódromo de San Isidro, se sacó fotos con asistentes y hasta posó con fans de Addison Rae que llevaban pelucas rosas. En redes hubo apoyo, pero también fuertes críticas.
El Lollapalooza Argentina 2026 vivió este sábado su segunda jornada en el Hipódromo de San Isidro, después de un primer día que convocó a miles de personas. Con un clima nublado que trajo algo de alivio tras el calor, el festival siguió con su mezcla de música, gastronomía y distintas actividades.
Uno de los shows más celebrados de la tarde fue el de Soledad Pastorutti, que se presentó en el escenario Alternative con un repertorio cargado de chacarera, zamba y chamamé. En un momento del espectáculo también aparecieron Miranda!, lo que terminó de encender al público.
En medio del movimiento del festival, la senadora nacional Patricia Bullrich también dijo presente. Durante la tarde recorrió el predio, se sacó fotos con asistentes y se detuvo a charlar con fans de Addison Rae que llevaban pelucas rosas.
La dirigente compartió imágenes de su paso por el evento en su cuenta de X y escribió: “Qué quilombo lindo el Lolla”.
Sin embargo, su publicación generó una fuerte discusión en redes sociales. Varios usuarios repararon en el personal de seguridad que la acompañaba y cuestionaron que estuviera en el festival mientras Tucumán atraviesa un fuerte temporal con inundaciones.
“¿Cuánto nos salen tus custodios Patricia?”, preguntó una usuaria. Otro comentario ironizó: “¿Le pediste permiso a Milei para ir al Lolla?”. También hubo mensajes más duros: “Quilombo en Tucumán… y todos de joda”, escribió otra persona.
De todos modos, entre las respuestas también aparecieron mensajes de apoyo. Algunos seguidores celebraron verla en el festival: “Jajaja te amo Pato, en pleno Lolla”, publicó una usuaria, mientras que otro escribió: “Hermoso recibimiento, te lo merecés”.
Así, la presencia de Bullrich en el Lollapalooza terminó generando tanto fotos con fans como polémica en redes, en medio de una nueva jornada del festival que sigue convocando a miles de personas en San Isidro.
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