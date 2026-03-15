El Lollapalooza Argentina 2026 vivió este sábado su segunda jornada en el Hipódromo de San Isidro, después de un primer día que convocó a miles de personas. Con un clima nublado que trajo algo de alivio tras el calor, el festival siguió con su mezcla de música, gastronomía y distintas actividades.

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Uno de los shows más celebrados de la tarde fue el de Soledad Pastorutti, que se presentó en el escenario Alternative con un repertorio cargado de chacarera, zamba y chamamé. En un momento del espectáculo también aparecieron Miranda!, lo que terminó de encender al público.

Que quilombo lindo el Lolla. pic.twitter.com/EK3pTIciF5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 14, 2026

En medio del movimiento del festival, la senadora nacional Patricia Bullrich también dijo presente. Durante la tarde recorrió el predio, se sacó fotos con asistentes y se detuvo a charlar con fans de Addison Rae que llevaban pelucas rosas.

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La dirigente compartió imágenes de su paso por el evento en su cuenta de X y escribió: “Qué quilombo lindo el Lolla”.

Sin embargo, su publicación generó una fuerte discusión en redes sociales. Varios usuarios repararon en el personal de seguridad que la acompañaba y cuestionaron que estuviera en el festival mientras Tucumán atraviesa un fuerte temporal con inundaciones.

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“¿Cuánto nos salen tus custodios Patricia?”, preguntó una usuaria. Otro comentario ironizó: “¿Le pediste permiso a Milei para ir al Lolla?”. También hubo mensajes más duros: “Quilombo en Tucumán… y todos de joda”, escribió otra persona.

De todos modos, entre las respuestas también aparecieron mensajes de apoyo. Algunos seguidores celebraron verla en el festival: “Jajaja te amo Pato, en pleno Lolla”, publicó una usuaria, mientras que otro escribió: “Hermoso recibimiento, te lo merecés”.

Así, la presencia de Bullrich en el Lollapalooza terminó generando tanto fotos con fans como polémica en redes, en medio de una nueva jornada del festival que sigue convocando a miles de personas en San Isidro.

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Cuánto nos habrá costado$$$$$ la salida de Pato y sus custodios seguramente,un costo https://t.co/dDfbIOoPMZ casta disfruta,seguramente llevo a sus nietos los mellizos que deben estar rodeados de custodia cada uno.Hay que seguir haciendo un esfuerzo para que la Casta disfrute. — Alejandra Acosta (@ale_aacosta24) March 14, 2026

Claro , y los inundados de Tucumán que se las arreglan como puedan no? Muy de fiesta cuando hay gente que la está pasando mal pic.twitter.com/6CZ1S6VTP2 — Lucas (@Lucas38723796) March 14, 2026

Si la verdad, que quilombo tienen y ustedes boludeando pic.twitter.com/28nnerBCz0 — rene cardo (@huelladeluz) March 15, 2026

Si la verdad, que quilombo tienen y ustedes boludeando pic.twitter.com/28nnerBCz0 — rene cardo (@huelladeluz) March 15, 2026

La senadora más humilde que fue al Lolla y se sacó fotos con los jóvenes. La amo. Tipaza 🫶🏻 — Rubí (@RubAleney) March 15, 2026

Espectacular Mi Senadora tirando unos pasos con la Juventud! — TommyBoy (@rockmetommyboy) March 15, 2026

grande patoooo! te quiero tanto como a mi mama — Mariano (@Marianolaplata1) March 15, 2026