Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado defendió la libertad de prensa, reivindicó el derecho del periodismo a cuestionar al Gobierno y cuestionó la posibilidad de modificar las reglas electorales mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).

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Las definiciones fueron parte de su exposición en el encuentro "Diálogos para la Argentina, edición 2026", organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la Bolsa de Comercio. Allí también se pronunció sobre la independencia judicial, la división de poderes y los mecanismos de selección de magistrados.

Uno de los pasajes más destacados estuvo dedicado al rol de los medios de comunicación. "No conozco presidentes que no hayan sido cuestionados por la prensa", afirmó Bullrich, al mencionar a distintos mandatarios, entre ellos Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Cristina Kirchner y el propio Milei.

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"La obligación que tenemos es que la pregunta nos incomode", sostuvo. En esa línea, definió a la libertad de prensa como "el primer control que tiene un ciudadano contra el poder".

La senadora también recordó su experiencia al frente del Ministerio de Seguridad durante la búsqueda de Santiago Maldonado y el escrutinio periodístico que recibió por el caso. "Aprendí que la verdad se defiende con argumentos", expresó.

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Sus declaraciones volvieron a marcar un contraste con el Presidente, quien protagonizó reiterados cruces públicos con periodistas y medios de comunicación. De hecho, el 25 de octubre Bullrich ya había cuestionado sus expresiones contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA y había advertido que Milei "cruzó un límite".

Bullrich cuestionó los cambios electorales por DNU

Otro de los ejes de su exposición fue el funcionamiento del sistema electoral. Bullrich cuestionó las modificaciones recurrentes de las reglas de competencia política y reclamó que cualquier cambio se construya sobre acuerdos amplios.

"Acá cambiamos permanentemente el sistema electoral. No se puede hacer DNU para temas electorales", afirmó.

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"Cuando hay desconfianza en el sistema, se construye un sistema de desconfianzas", agregó, al defender la previsibilidad institucional y la necesidad de evitar decisiones unilaterales sobre las normas que organizan las elecciones.

La legisladora también se refirió a las dificultades para alcanzar consensos en el Senado, particularmente en torno a la integración de la Corte Suprema. "Los acuerdos son uno por uno", resumió al describir la fragmentación política de la Cámara alta.

La propuesta para transparentar la selección de jueces

La independencia judicial fue otro de los puntos centrales de su intervención. "Sin jueces independientes no hay República", sostuvo Bullrich, quien consideró que quienes ejercen el poder deben aceptar los controles institucionales.

En ese marco, propuso implementar exámenes anónimos y preguntas sorteadas para los concursos de selección de magistrados. También rechazó las entrevistas personales a los postulantes, al considerar que pueden introducir criterios subjetivos y desplazar al mérito.

"Estoy en contra de la entrevista", afirmó. Además, reclamó avanzar con mecanismos de mayor transparencia en el Consejo de la Magistratura y destrabar el tratamiento de los pliegos judiciales pendientes en el Senado.

Su planteo también alcanzó al empleo público, donde propuso implementar concursos ciegos para garantizar igualdad de condiciones entre los aspirantes.

Hacia el final de su exposición, Bullrich volvió sobre la necesidad de sostener los valores republicanos independientemente de quién ocupe el Gobierno. "La democracia sin valores republicanos no existe", afirmó.

Y concluyó: "Necesitamos un país de previsibilidad, que no cambien las reglas todos los días".