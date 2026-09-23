La familia de Nicolás Roberto Merlano, un argentino de 42 años oriundo de Quilmes, busca desesperadamente al hombre desde hace casi tres meses. Desapareció en Italia, después de recorrer distintos países de Europa mientras trabajaba y viajaba.

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Nicolás había pasado por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia. Tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, pero nunca abordó el vuelo.

El último contacto con su entorno fue el 30 de junio, cuando respondió un mensaje de Instagram. Según reconstruyó su familia, días antes le habían robado una mochila en una playa cercana a Roma, aparentemente en Ostia, donde llevaba sus ahorros y documentación.

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Tras el robo, Nicolás habría quedado sin dinero y en una situación de vulnerabilidad. Su hermana Daniela contó que llevaba dos días sin alimentarse bien y que estaba durmiendo en un parque. También les informó que un ciudadano francés le había ofrecido un trabajo para limpiar juegos de una plaza.

Ese 30 de junio les comunicó que su familia iba a enviarle 100 dólares para ayudarlo. Fue la última noticia que tuvieron de él. Desde entonces, su celular permanece apagado y no registró nueva actividad en redes sociales.

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Ante la falta de noticias, la familia realizó las presentaciones correspondientes y solicitó la intervención de Interpol, que emitió una alerta amarilla internacional para obtener información sobre su paradero.

Nicolás tiene un lunar en el mentón y varios tatuajes: un pequeño rombo en el cuello, un cactus en una pierna, un reloj con la inscripción “Tic Tac Efímero” en un brazo y una caricatura del Indio Solari con lentes en una de sus piernas.

Sus padres, ambos jubilados, viven en Quilmes. Nicolás también tiene un hijo de 15 años. La familia pide colaboración para encontrarlo y continúa realizando gestiones para avanzar con la búsqueda internacional.