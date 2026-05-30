La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense para declarar Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires a Armando Zavala, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su compromiso con la defensa de los productores rurales.

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La iniciativa se enmarca en la Ley 14.622 de “Reconocimiento y Distinciones” y pone en valor la tarea desarrollada por Zavala tanto en el ámbito agropecuario como en el periodismo especializado vinculado al sector.

Entre los fundamentos del proyecto, Vaccarezza destacó el rol que desempeñó desde la década de 1990 acompañando a productores afectados por remates judiciales de campos. En ese contexto, colaboró con el movimiento “Mujeres en Lucha”, impulsando acciones para evitar situaciones de despojo y defendiendo los intereses de pequeños y medianos productores.

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Asimismo, la legisladora remarcó su permanente acompañamiento al sector agropecuario. “Su vida encarna la defensa de los derechos de los productores agropecuarios de la Provincia”, sostuvo Vaccarezza.

El proyecto también resalta su labor periodística. Zavala logró acreditarse en el Congreso Nacional, donde siguió de cerca la actividad de la Comisión de Agricultura, realizando entrevistas a legisladores, funcionarios y dirigentes gremiales con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan al sector rural.

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En ese marco, Vaccarezza señaló además que Zavala recibirá un reconocimiento el próximo 4 de junio en la Sala de Prensa de AgroActiva 2026, uno de los eventos agroindustriales más importantes del país.